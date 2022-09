David Douillet et Clémence Castel remportent «Les Traîtres» et partagent leurs gains avec Elsa Esnoult

Le verdict est tombé. Après avoir remporté hier la finale des «Traîtres» sur M6, David Douillet et Clémence Castel ont décidé de partager leurs gains avec Elsa Esnoult, qui leur avait accordé sa confiance à tort, au fil de cette émission de stratégie inspirée du jeu de société «Loups- Garous».

Un beau geste. Après avoir réussi à cacher leur identité de «traître» jusqu’au terme de l’émission, l’ex-judoka et l’ancienne candidate de «Koh-Lanta» ont remporté la victoire hier soir. Mais pour cela, ils ont dû mentir et trahir Elsa Esnoult, qui s’était ralliée au duo dans ce nouveau jeu de manipulation, qui a réuni pendant six jours dans un château quatorze célébrités, concourant toutes pour une association.

Parmi les quatorze candidats, trois «traîtres» devaient être démasqués par des candidats dits «loyaux». Aux prix de nombreuses stratégies et manipulations, David Douillet et Clémence Castel ont réussi à masquer leur rôle au point de gagner la confiance d’Elsa Esnoult. Alors que la chanteuse et comédienne s’est alliée au tandem de «traîtres» qu’elle aurait dû démasquer, elle est apparue abasourdie hier à l’annonce du verdict.

Plus de 30.000 euros finalement partagés en 3

Pour se faire pardonner leur duperie, David Douillet et Clémence Castel se sont malgré tout bien rattrapés. Ils ont décidé de partager les gains d’un peu plus de 30.000 euros avec Elsa Esnoult, comme l’a expliqué Clémence Castel au Figaro Tv magazine.

« Avec David, on a décidé que nos gains seraient partagés avec Elsa, ce qui signifie que son association remporte un tiers de la somme finale (34.400 euros, NDLR.) » a-t-elle expliqué. Une façon pour eux de «la remercier pour sa confiance», après l’avoir trahie… pour les besoins du jeu.