Pékin Express : Stéphane Rotenberg dévoile l’itinéraire de la nouvelle saison

L’animateur Stéphane Rotenberg a révélé le parcours de la 17e saison de Pékin Express, dont les épisodes sont actuellement en cours de tournage.

Nouveau périple pour les candidats de Pékin Express. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, l’animateur du jeu d'aventure d'M6 a dévoilé le parcours de la prochaine saison actuellement en tournage.

«La 17e saison va commencer à La Paz, capitale de la Bolivie. C'est la capitale la plus haute du monde puisqu'on est entre 3 800 et 4 200 mètres d'altitude. (...) C'est une ambiance incroyable et, en Bolivie, on va faire tout ce qui est dingue et dieu sait qu'il y a des choses ! », a annoncé Stéphane Rotenberg, avant de préciser que la route en passera également par Sucre, Potosí, le désert de sel d'Uyuni et Tupiza, le «far west» bolivien.

Les participants encore en lice à ce stade du jeu prendront ensuite la direction du Paraguay, pays encore inédit dans l’émission. «Cela va être la découverte d'une nature incroyable, car c'est un pays très sauvage, des civilisations anciennes et méconnues. Pour les candidats, ça va être des chocs multiples et très forts en émotion», a poursuivi le présentateur.

Le parcours de la 17e édition s’achèvera ensuite au Brésil. Les dernières épreuves auront ensuite lieu «tout près des chutes d'Iguazu», puis à São Paulo et, enfin, à Rio de Janeiro, «la plus belle baie du monde», s’enthousiasme Stéphane Rotenberg, pour la grande finale.