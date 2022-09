Télématin : une chroniqueuse coupée en direct après un sketch sur l'attentat de Nice

C’est le mauvais buzz incontournable de la journée. Venue présenter une chronique humoristique dans «Télématin», Alexandra Pizzagali a connu les pires difficultés pour sa première chronique, avec une panne de prompteur et un sketch raté sur les attentats de Nice.

Le malaise est total. Alexandra Pizzagali n’oubliera pas de sitôt son premier passage dans «Télématin», sur France 2. Visiblement émue de faire ses débuts à l’antenne, l’humoriste a été victime d’un problème de prompteur dès l’entame de sa chronique humoristique qui consiste, tous les lundis (à voir désormais), à «élire le connard ou la connasse de la semaine», explique-t-elle.

Et la jeune femme a décidé de commencer en parlant de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, conducteur de la camionnette qui a causé la mort de 86 personnes sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Avant de sortir son texte.

«Amateur de salsa et de musculation - pardonnez-moi mais cela ressemble pas mal à mon homme idéal - il semblerait qu'on soit sur le portrait d'un Ricky Martin de la côte d'Azur, on valide. Il était également un mari extrêmement violent, obsédé sexuel et zoophile. Mari extrêmement violent... Elle l'avait peut-être cherché ? En ratant une cuisson ou en donnant son avis. Obsédé sexuel, chacun ses hobbies. Après tout, il y en a bien qui regardent Télématin. Zoophile, en même temps à Nice, il n'y a que des vieilles et des chihuahuas, on a le droit de vouloir s'envoyer quelqu'un qui a des dents», lance-t-elle alors que le malaise grandit en plateau. Et alors qu’elle semble vouloir poursuivre, voilà que la publicité est lancée de manière intempestive.

Après la coupure publicitaire, Julia Vignali a tenu à s’excuser auprès des téléspectateurs, avant de laisse le dernier mot à Alexandra Pizzagali. «Je conclurai cette première chronique, sur un ton plus premier degré, en m'adressant aux victimes et à leur famille, on est avec vous corps et âme. Vous méritez d'être entendu», explique-t-elle. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a été la cible de nombreuses critiques qui ont jugé sont intervention «odieuse» et «déplacée».