Danse avec les Stars : première femme de l’émission à danser avec une autre femme, Clémence Castel donne ses impressions sur sa partenaire

Alors que le coup d’envoi de la 12e saison de Danse avec les Stars sera donné ce vendredi 9 septembre à 21h10, Clémence Castel, candidate de Koh-Lanta (et plus récemment des Traîtres), raconte pourquoi elle a choisi de danser avec une femme, et sa première réaction quand l'identité de celle qui l'accompagnera lui a été révélée.

«À ma manière, j'aurai marqué l'histoire de DALS». Clémence Castel, l’emblématique aventurière de Koh-Lanta, qui partage sa vie avec une femme et avait décidé de faire son coming-out sur Instagram en 2021, dansera avec une partenaire du même sexe tout comme l'avait fait Bilal Hassani lors de la saison précédente.

Si le nom de la partenaire de Clémence n’a, à l'heure où nous écrivons ces lignes, pas encore été dévoilé au public, l’aventurière semble ravie du choix de la production : «J’ai eu très chaud, quand j’ai su qui était ma danseuse. C’est un choix génial. Je pense qu’il fallait ça pour incarner ce premier duo de femmes. Il me fallait quelqu’un qui a de l’expérience, et du caractère pour endosser ça».

«Le message que j’ai envie de passer, à la fois, aux millions de téléspectateurs qui vont me regarder et à mes enfants, c’est de ne pas avoir peur. On est tel que l’on est, et il ne faut pas avoir peur de se montrer tel que l’on est vraiment. Deux femmes ensemble, ça peut être très joli, et agréable à regarder».

"À ma manière, j'aurai marqué l'histoire de DALS en faisant partie du 1er duo féminin de l'émission !"





RDV Vendredi pour Danse Avec Les Stars sur @TF1 & @MYTF1 pic.twitter.com/XFxI4rabST — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) September 7, 2022

Le mercredi 7 septembre 2022, lors d’une interview accordée à La Dépêche, elle avait expliqué que la production lui avait laissé le luxe de choisir de danser avec un homme ou une femme. «Pour me mettre dans les meilleures conditions, j’ai préféré danser avec une femme. Danse avec les stars, c’est aussi une mise à nu, où l’on montre qui on est réellement. Le fait de former un duo avec une femme donne clairement du sens à ma participation», a-t-elle confié.

La trentenaire a tenu à préciser qu’il ne s’agissait que d’un choix personnel : «Après, je ne veux pas être la représentante de qui que ce soit, je veux juste montrer que deux femmes ensemble, c’est beau, ça peut être souriant, dynamique et ce n’est absolument pas une fatalité, car on peut très bien vivre heureux (sic) comme ça», a-t-elle conclu.

En 2021, le célèbre concours de danse de TF1 inaugurait le premier duo masculin de l’histoire l’émission avec Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. Outre Clémence Castel, la nouvelle édition de DALS accueillera 11 autres personnalités : la chanteuse Anggun, le chanteur Billy Crawford, le comédien Thomas Da Costa, le champion olympique David Douillet, l’influenceuse Léa Elui, le comédien Théo Fernandez, la chanteuse Carla Lazzari, le chanteur Stéphane Legar, Miss France 2021 Amandine Petit, l’humoriste Florent Peyre, et la chanteuse Eva Queen.