Squid Game : le créateur de la série donne des nouvelles du projet d'adaptation en jeu télévisé

Récompensé lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards, Hwang Dong-hyuk, le créateur de «Squid Game», s’est exprimé à propos du projet d’émission de téléréalité qui verra 456 candidats s’affronter dans des jeux similaires à ceux aperçus dans la série.

Interrogé à propos du projet d’émission téléréalité qui verra 456 candidats s’affronter dans des jeux similaires à ceux aperçus dans «Squid Game», le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a affirmé ne pas trop s’en faire à ce sujet. La seule chose qu’il espère pour le moment est que ce gigantesque concours télévisé respecte l’esprit de sa fiction, et du message qu’il a tenté de faire passer. À savoir une critique acerbe du monde capitaliste où l’avarice ne cesse de détruire des vies.

«Oui, je suis au courant qu’un jeu a été créé. J’ai rencontré les responsables hier, et ils avaient beaucoup de questions à me poser. Ce que j’espère, c’est qu’ils parviendront à maintenir ma vision et mon intention autant que possible dans cette émission», a-t-il déclaré selon le site américain EW.com.

Hwang Dong-hyuk a également appelé les fans à garder un esprit ouvert vis-à-vis de ce programme de téléréalité qui, selon lui, doit aussi être divertissant. «Je sais que le message contenu dans la série est lourd de sens, et je comprends que certains sont effrayés à l’idée de la voir transformée en une émission où l’objectif est de remporter un énorme gain. Toutefois, je ne pense pas que le fait de se prendre trop au sérieux est la meilleure façon de s’y prendre dans l’industrie du divertissement», précise-t-il. «Les reproductions exigeant autant d’effort peuvent créer un sens nouveau au sein de cette industrie, et j’espère que cette nouvelle direction sera bénéfique dans son ensemble», poursuit-il.

Annoncée officiellement en juin dernier, et déclinée en 10 épisodes, l’émission «Squid Game : The Challenge» verra 456 candidats sélectionnés à travers le monde s’affronter dans le plus grand jeu jamais vu à la télévision, avec un prix de 4,56 millions d’euros promis au vainqueur.