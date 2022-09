Funérailles d'Elizabeth II : pourquoi l'actrice de Killing Eve Sandra Oh était-elle présente ?

Des fans de l’actrice des séries Killing Eve et Grey’s Anatomy ont été surpris de remarquer la présence de Sandra Oh ce lundi 19 septembre, parmi les prestigieux invités aux funérailles de la reine Elizabeth II.

Les chefs d’Etat n’étaient pas les seuls convives. Ce lundi 19 septembre, l’actrice Sandra Oh, connue du grand public pour ses rôles dans Killing Eve et Grey’s Anatomy, a eu l’honneur d’assister aux obsèques de la reine Elizabeth II à l’abbaye de Westminster.

La comédienne faisait en effet partie de la délégation officielle canadienne. Née au Canada de parents immigrés sud-coréens, l'interprète du docteur Cristina Yang arborait d'ailleurs un insigne canadien épinglé sur la poitrine. En effet, elle a été consacrée officier de l’Ordre du Canada, ce qui pourrait être l'équivalent de la Légion d’honneur en France, en juin dernier.

Une récompense délivrée pour saluer une «carrière artistique remplie de rôles mémorables sur scène, à la télévision et au cinéma au Canada et à l'étranger», comme l'a rappelé la BBC.

Première actrice asiatique nommée aux Emmy Awards dans la catégorie «meilleure actrice dans une série dramatique» pour son rôle dans Killing Eve, Sandra Oh faisait également partie des 100 personnes les plus influentes du Time en 2019.

Sandra Oh was spotted at Queen Elizabeth II’s funeral. pic.twitter.com/FuDT6c2Wo8 — Pop Base (@PopBase) September 19, 2022

Un «honneur» de représenter le Canada

Le titre d'officier de l'Ordre avait été créé en 1967 par la reine Elizabeth II , pour honorer les personnes «dont le service façonne notre société, dont les innovations enflamment notre imagination et dont la compassion unit nos communautés».

Sandra Oh has arrived at the Queens funeral today. pic.twitter.com/k7qSxH7cfv — Jodie Comer & Sandra Oh News (@KillingEveNews) September 19, 2022

Parmi les autres membres de la délégation canadienne – dirigée par le premier ministre Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire Trudeau - figuraient également le champion olympique de natation Mark Tewksbury et le musicien Gregory Charles.

«Je faisais partie de l'Ordre du Canada avec Sandra Oh, l'actrice, et Gregory Charles, le musicien. Nous représentions tous les trois les Canadiens. Nous nous sommes pincés tout le temps ! Même les stars de cinéma et de télévision sont un peu submergé par tout ça», a commenté Mark Tewksbury pour le magazine People.

«Je suis fière de représenter le Canada», a de son côté écrit l’actrice sur son compte Instagram, en postant quelques clichés pour immortaliser cette journée historique qu'elle, comme une grande partie de la planète, ne devraient pas oublier de sitôt.

Parmi les autres célébrités présentes aux funérailles, citons Bear Grylls, l'hôte de Running Wild, qui a assisté à l'événement en sa qualité de chef scout du Royaume-Uni. Grylls a été nommé le plus jeune chef scout de tous les temps en 2009, et a ensuite entamé un deuxième mandat à ce poste en 2015.