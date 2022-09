Elton John : le chanteur en concert à la Maison Blanche

Le président Joe Biden accueillera le musicien Elton John pour une performance sur la pelouse de la Maison Blanche ce vendredi lors d'un événement spécial intitulé «A Night When Hope and History Rhyme», destiné à célébrer «le pouvoir d'unification et de guérison de la musique».

Un concert symbolique. Elton John se produira ce vendredi sur la pelouse de la Maison Blanche pour célébrer le «pouvoir de guérison et d'unification de la musique», ont déclaré les services du président Joe Biden dans un communiqué. L’événement est intitulé «A night when hope and history Rhyme», d'après un poème de Seamus Heaney que le président américain aime souvent à citer.

La Maison Blanche a convié quelque 2000 personnes au concert, «celles et ceux qui font l'Histoire tous les jours», à savoir des enseignants, du personnel soignant, des travailleurs de la première ligne, des étudiants, des activistes des droits des personnes LGBT+ et des personnes militant pour une meilleure prise en charge de la santé mentale. Le président Joe Biden et son épouse prononceront des discours, a précisé l’administration.

Citoyen britannique, Elton John s'était déjà produit lors d'un dîner d'État à la Maison Blanche sous l'administration Clinton – mais avait décliné une invitation à se produire lors de l'inauguration de Trump en 2017.

«J'y ai beaucoup réfléchi, et en tant que ressortissant britannique, je ne pense pas qu'il soit approprié pour moi de jouer à l'investiture d'un président américain. Veuillez accepter mes excuses», avait-il déclaré à l'équipe de Trump dans un e-mail, rapporte le New York Times.

Elton John, 75 ans, a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde et marqué l’histoire de la pop avec des tubes planétaires tels que «Goodbye Yellow Brick Road», «Your Song», «Rocket Man» ou «Can You Feel The Love Tonight». Le chanteur est également engagé dans diverses associations, en particulier dans la lutte contre le sida.