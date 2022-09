Christian Bale se confie sur la mauvaise influence de Chris Rock sur le tournage du film «Amsterdam»

Dans un entretien avec le site américain IndieWire, Christian Bale a confié avoir été contraint de s’isoler de Chris Rock sur le tournage du film «Amsterdam», en raison de l’humour ravageur de ce dernier qui l’empêchait de se concentrer.

Trop drôle. Chris Rock est drôle au point d’empêcher un des meilleurs acteurs de sa génération d’effectuer son travail. Dans un entretien avec le site américain IndieWire, Christian Bale – qui incarne un des rôles principaux dans «Amsterdam», le prochain film de David O. Russell attendu en salles à partir du 1er novembre – a avoué être un des plus grands fans de l’humour de Chris Rock. L’acteur de 48 ans a toutefois reconnu avoir été contraint de s’isoler de son partenaire à l’écran, incapable qu'il était de rester sérieux devant la caméra en sa présence.

«Je me souviens de son premier jour, j’étais excité à l’idée de le rencontrer car je suis un grand fan de ses spectacles. Il est arrivé, et il a commencé à raconter des histoires. (…) Mais Chris est tellement drôle, j’ai réalisé que j’étais incapable de jouer la comédie, parce que je passais mon temps à rire à ses blagues», explique Christian Bale. «Je suis allé le voir pour lui dire ‘mec, j’adore parler avec toi, (...) mais je ne peux pas continuer comme ça. Parce que David (le réalisateur, ndlr) ne m’a pas demandé de faire ce film pour me voir pouffer de rire en permanence. Je dois devenir mon personnage et j’oublie comment y parvenir», poursuit le comédien, qui précise avoir eu besoin de s’isoler pour retrouver sa concentration.

Le film «Amsterdam» se déroulera dans les années 1930, aux États-Unis, où trois amis – un médecin, une infirmière, et un avocat – se retrouvent mêlés à une affaire de meurtre où ils deviennent les principaux suspects. Un film avec Christian Bales, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Zoe Saldana, Michael Shannon, ou encore Taylor Swift.