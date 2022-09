The Walking Dead : découvrez l'apocalyptique ultime trailer de la série (vidéo)

La chaîne américaine AMC vient de mettre en ligne une toute nouvelle vidéo promotionnelle de la troisième et dernière partie de l’ultime saison de la série «The Walking Dead» qui sera lancée ce 2 octobre aux Etats-Unis et dès le lendemain sur OCS en France.

Une chose est sûre, il y aura beaucoup d’action. La chaîne américaine AMC a publié une vidéo inédite pour annoncer la diffusion toute prochaine des huit derniers épisodes de la 11e et ultime saison de «The Walking Dead».

Ce nouveau trailer, qui arbore une teinte orangée étrange, commence par le son inquiétant d'une horloge et des mots qui s'inscrivent à l'écran indiquant : «Si vous avez regardé une partie de leur voyage, ne manquez pas les derniers épisodes».

On y découvre que les héros vont devoir se battre pour leur avenir dans le Commonwealth, cette communauté de survivants à l’apocalypse zombie qui a réussi à reconstruire un semblant de société.

Alors qu’une horde de marcheurs (capables de grimper aux murs et même d’ouvrir les portes) approche, Eugène (Josh McDermitt), probablement accusé de haute trahison par Pamela Milton, comparaît devant un tribunal. Dans le même temps, Daryl (Norman Reedus), Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Maggie (Lauren Cohan) guerroient à l’extérieur contre l’armée de Lance Hornsby (Josh Hamilton), tandis que Carol (Melissa McBride) et Rosita (Christian Serratos) doivent survivre dans une communauté en proie au chaos et à la révolte.

Course contre la montre

C'est en fait une course contre la montre qui s’ouvre, pour rester en vie, mais aussi extraire ceux qui sont encore dans le Commonwealth, avant que Hornsby (Hamilton) ne puisse exécuter sa vengeance. L'article de Connie (Ridloff), en exposant la corruption - avec l’espoir de créer une vie meilleure et plus égalitaire pour tous - a mis tout le monde en danger. Chaque groupe semble empêtré dans des situations déjà incontrôlables, mais des menaces se cachent encore à chaque coin de rue…

«Il y a une poussée émotionnelle assez claire, et nous nous sommes vraiment concentrés sur le fait qu’il y ait des rebondissements amusants, de l’action et de l’aventure. Mais vraiment, nous voulions capturer le cœur, parce que je pense que c’est une partie très importante de la série», a déclaré la showrunner Angela Kang pour Dead Talk Live, à propos des huit derniers épisodes.

Pour mettre l’eau à la bouche des fans, le réalisateur Greg Nicotero a de son côté évoqué le côté très spectaculaire du tout dernier épisode dans une interview pour le magazine Esquire. «J’ai senti le poids de la pression sur moi, et je suis fier de ce que nous avons fait. [...] Même si le script disait ‘deux ou trois zombies’, j’avais plutôt besoin de 200 ou 300. C'est un épisode assez incroyable. J’y ai mis tout mon cœur et mon âme. C’était rude. Un jour, j’ai dit à Norman : ‘Mec, si je m’en sors, je peux tout faire. Je peux réaliser un film 'Star Wars', je peux diriger tout ce qui se mettra sur mon chemin.’ J’en suis fier.»

Fin juillet, OCS avait déjà dévoilé un premier trailer pour cette troisième et dernière partie de la saison 11 qui sera diffusée à partir de ce 2 octobre outre-Atlantique et dès le lendemain en France sur OCS en France.

Tous zinzins des zombies

Série de zombies la plus célèbre au monde, et programme parmi les plus populaire de sa génération, «The Walking Dead» aura relancé la mode zombies sur petit et grand écran («World War Z», «iZombie», «Z Nation»…).

Après onze années d’apocalypse qui ont fait d’Andrew Lincoln et Norman Reedus des stars, les fans sont donc tristes que sonne la fin mais peuvent se consoler.

Car si la série-mère, basée sur les comics de Robert Kirkman, s’achève bel et bien, la franchise n’est pas près d’en faire autant... A la saison 8 de «Fear the Walking Dead» déjà en cours de production, d'autres projets se sont ajoutés : un spin-off sur Daryl (Norman Reedus) dont le tournage a commencé à Paris, une série dérivée centrée sur Maggie et Negan (au grand dam de Jeffrey Dean Morgan), ainsi qu'une mini-série autour de Rick et Michonne.