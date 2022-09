La planète des singes : Disney dévoile les premières informations sur la suite de la saga

Cinq ans après «La Planète des singes : Suprématie», qui marquait la fin de la nouvelle trilogie, Disney vient de dévoiler le titre, le premier artwork, et une partie du casting du nouveau film en préparation.

Le projet commence à prendre forme. En 2017, «La Planète des singes : Suprématie» venait mettre un terme à la dernière trilogie de la saga cinématographique commencée en 1968 avec Charlton Eston dans le rôle principal. Deux ans plus tard, Disney rachetait la 20th Century Fox, et annoncait son intention de poursuivre la franchise.

Ce jeudi 29 septembre, c’est sur Twitter qu’on découvrait le premier artwork du film en préparation, «Le Royaume de la planète des singes» dont la production commencera le mois prochain. Wes Ball sera à la réalisation. Le casting comptera sur les présences d’Owen Teague (il remplacera Andy Serkis dans le rôle principal), Freya Allen (The Witcher), et Peter Macon (The Orville). L’action se déroulera «plusieurs années après le film ‘La Planète des singes : Suprématie’», est-il précisé.

A new saga begins.





