Armor Wars : Marvel décide de faire un film plutôt qu'une série

Selon le site américain The Hollywood Reporter, Marvel a décidé de faire d’«Armor Wars» un film, et non plus une série comme précédemment annoncé. Une surprise pour les fans qui n’avaient plus de nouvelles du projet depuis un moment.

Changement de plan. Pas plus tard que début septembre, lors de la D23 Expo organisée par Disney, le grand patron de Marvel Studios, Kevin Feige, dévoilait sur scène le logo d’«Armor Wars», pour ce qui était encore une série limitée en six épisodes. Selon le site américain The Hollywood Reporter, ce n’est plus une série à laquelle il faut s’attendre, mais à un film. Don Cheadle est toujours prévu au générique dans le rôle du colonel James «Rhodey» Rhodes, alias War Machine. Yassir Lester a toujours la charge d’écrire le scénario. Et pour le moment, aucun réalisateur n’est attaché au projet.

Cette modification devrait reculer la sortie d’«Armor Wars», qui se fera au cinéma selon toute vraisemblance. D’ici là, les fans pourront patienter en retrouvant le personnage incarné par Don Cheadle dans la série «Secret Invasion», qui doit être lancée au début de l’année 2023.

On notera également que ce n’est pas la première fois que Marvel effectue un changement de la sorte. Prévu pour être un film, «Hawkeye» avait finalement vu le jour sous la forme d’une série télévisée diffusée sur Disney+ en novembre dernier.