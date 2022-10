Dwayne Johnson remercie les fans pour ses 20 ans de carrière à Hollywood

C’est sur Instagram que Dwayne Johnson a tenu à remercier ses fans pour ses 20 ans de carrière à Hollywood. L’occasion pour la star du film «Black Adam» de se remémorer ses débuts difficiles.

Que de chemin parcouru. Il y a 20 ans, un lutteur professionnel du nom de Dwayne Johnson, et surnommé «The Rock» sur les rings, débutait sa carrière cinématographique à l’affiche du «Roi Scorpion», un film fantastique bas de gamme dont la plupart des fans de l’acteur ont oublié l’existence.

Alors qu’il fête ses 20 ans de carrière à Hollywood, Dwayne Johnson, qui sera prochainement à l’affiche du film «Black Adam» (sortie en salles prévue le 19 octobre), a posté une vidéo et un message sur Instagram où il dévoile une mosaïque de tous ses films, créée par un hôtel où il a ses habitudes. L’occasion pour lui de se rappeler ses débuts difficiles dans l’industrie cinématographique, remerciant ses fans au passage pour leur soutien indéfectible.

«Je n’ai jamais vu mes films présentés de cette manière et c’était un rappel pour moi de remercier tous mes fans à travers le monde, vous et vos familles, pour votre soutien, pour votre amour, pour la confiance dans mon aptitude à vivre mes passions», commence-t-il.

«Quand je suis arrivé à Hollywood il y a 20 ans, j’ai travaillé sans arrêt pour y arriver, et ils m’ont dit ‘tu ne peux pas t’appeler The Rock, ne va pas à la salle, ne parle pas de catch. Sois comme George Clooney, comme Will Smith. Et je leur ai dit ‘non je ne serai pas ces gars-là, je dois rester moi-même et si j’échoue dans ma carrière à Hollywood, au moins je l’aurai fait en restant fidèle à qui je suis’. Aujourd’hui, des années plus tard, je vois cette mosaïque rendue possible grâce à vous, merci, je vous aime», poursuit-il.