Frasier : Paramount+ va officiellement faire renaître la série culte

Longtemps évoquée, la suite de la série culte «Frasier» vient officiellement d’être commandée par Paramount+.

Dix-huit après la fin de la série, Frasier va connaître une suite, qui sera diffusée sur Paramount+, service de streaming dont le catalogue sera disponible en France via les offres Canal+. Kelsey Grammer y reprendra son personnage iconique, celui de Frasier Crane, un psychiatre devenu animateur de radio. La nouvelle série le suivra dans un chapitre inédit de sa vie, alors qu’il s’est installé dans une ville différente de Seattle, sa ville natale. Il sera entouré de nouveaux personnages, les membres de la distribution originale de Frasier n’étant pas appelés à incarner des personnages récurrents, mais seulement à faire d’éventuelles apparitions, rapporte Deadline.

Malheureusement, John Mahoney – qui jouait Martin, le père de Frasier – est décédé en 2018, il ne sera donc pas impliqué dans le projet. David Hyde Pierce, de son côté, a précédemment déclaré qu'il n'avait aucune intention de reprendre son rôle de Niles, et qu'il s'opposait à la relance de Frasier en général. De même, Jane Leeves, qui a joué la physiothérapeute originale de Frasier, Daphne Moon, a déclaré à EW en février 2021 qu'elle ne quitterait pas son émission actuelle, The Resident, pour faire le redémarrage de Frasier.

Cette suite de Frasier a été écrite par Chris Harris (How I Met Your Mother) et Joe Cristalli (Life In Pieces), qui produisent la série avec Kelsey Grammer, Tom Russo et Jordan McMahon.

En juillet, Kelsey Grammer avait déjà confirmé dans une interview qu'ils étaient «dans les dernières étapes du scénario final du premier épisode».

Spin-off de la sitcom «Cheers» créé par David Angell, Peter Casey et David Lee, «Frasier», est une des série télé les plus acclamées de tous les temps. Elle avait connu 11 saisons entre 1993 et 2004 sur NBC et établi un record du plus grand nombre d'Emmy Awards remportés par une série scénarisée à l'époque, 37, dont cinq consécutifs pour une série comique. Le rôle a valu à Kelsey Grammer d’être quatre fois lauréat d'un Emmy (une fois pour Cheers et trois pour Frasier).