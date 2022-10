Deadpool : l'acteur T.J. Miller ne veut plus jamais tourner avec Ryan Reynolds

Invité de l’émission américaine «The Adam Carolla Show», l’acteur T.J. Miller a confié qu’il ne voulait plus jamais travailler avec Ryan Reynolds, avec lequel il a tourné les deux premiers volets de «Deadpool», en raison de tensions sur le tournage.

Mauvaise ambiance. Invité de l’émission américaine «The Adam Carolla Show», l’acteur controversé T.J. Miller a confirmé n’avoir aucune intention de tourner dans le troisième volet de «Deadpool», et encore moins de retravailler avec Ryan Reynolds. Celui qui a incarné le personnage de Weasel dans les deux premiers films consacrés au super-héros de Marvel, a dénoncé le comportement du comédien sur le tournage à son encontre.

«Il s’est montré incroyablement méchant à mon égard, me parlant comme si j’étais mon personnage. Il m’a dit ‘Tu sais ce qui est bien avec toi Weasel ? Tu n'es pas la star, mais tu es à l’écran juste ce qu'il faut pour être drôle, et après on peut s’en aller et continuer à faire le vrai film», lance-t-il, dans une séquence qui commence 1h07 après le début de l'émission. «Je suis resté à l’écouter et j’ai pensé que c’était étrange», poursuit-il, affirmant que l’équipe de tournage présente était, elle aussi, mal à l’aise.

Pour T.J. Miller, il ne fait aucun doute que Ryan Reynolds le déteste personnellement. «Est-ce que je travaillerai avec lui à l’avenir ? Non», avance-t-il, précisant que, selon lui, le succès est monté à la tête de l’acteur après le premier «Deadpool». «Je ne souhaite de mal à personne. Je pense que Reynolds doit faire ‘Deadpool 3’. Je pense juste qu’il ne m’aime pas, et qu’il a exprimé cela de manière étrange», poursuit-il.

À noter que T.J. Miller a été accusé d’agression sexuelle par une femme en 2017. Ce qu’il réfute. Un an plus tard, il avait été accusé de s’en être pris à un autre acteur sur le tournage de la série «Silicon Valley», dont il sera évincé. Il avait également été arrêté en 2018 pour une fausse alerte à la bombe dans un train, avant que la plainte ne soit abandonnée pour raison médicale.