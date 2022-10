Madonna a-t-elle fait son coming-out sur TikTok ?

De nombreux internautes sont persuadés que la chanteuse Madonna vient de faire son coming-out après la publication d'une vidéo sur TikTok.

Vu plus de 13 millions de fois en seulement quelques heures, le clip de 5 secondes a de quoi interloquer. Madonna a publié sur TikTok une vidéo dans laquelle on la voit dans sa salle de bain tenter de lancer une culotte rose en direction d'un panier. «Si je rate, je suis gay», peut-on lire sur l'écran, avant de voir le sous-vêtement tomber... à côté du panier.





Pour certains fans de la star de 64 ans, c’est une certitude, Madonna vient de faire son coming-out. «Je crois que je viens de voir le pire coming-out de ma vie, et c'était celui de Madonna», a notamment réagi un internaute.

Faut-il y voir un lien ou pas, en septembre, Madonna et la rappeuse Tokischa avaient été aperçues en train de s'embrasser au premier rang de la Fashion Week de New York. Les deux femmes avaient a également été vues en train de s'embrasser lors de la Pride à New York cet été.

Tokischa, 26 ans, était pour la première fois apparue au côté de Madonna dans le clip du remix de son tube de 2005, «Hung Up». Dans cette version 2022, intitulée «Hung Up on Tokischa», les deux chanteuses se montrent très tactiles.

Les deux femmes sont-elles réellement en couple ? Pour l'heure rien n'a été officialisé. Divorcée de Sean Penn en 1998 et de Guy Ritchie en 2008, Madonna a en tous les cas rompu en avril avec son dernier petit-ami en date, le danseur Ahamalik Williams, après trois ans de relation. Coming-out ou pas, la star, grande défenseuse de la cause homosexuelle, n’a de toute façon jamais caché ses tendances queer.

«Je pense que tout le monde est bisexuel, avait-elle confié au magazine The Advocate, en 1991. C'est ma théorie. Je pourrais me tromper.»

Interrogée à ce propos sur MTV en 1995, elle avait ajouté : «Je pense que quoi qu’il en soit, nous ne devrions jamais avoir honte de nous-même ou d’autres personnes».