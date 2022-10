Le film «Transformers : Rise of the Beasts» ajoute Michelle Yeoh et Pete Davidson au casting

Le réalisateur Steven Caple Jr. a révélé sur Instagram que Pete Davidson et Michelle Yeoh venaient de rejoindre officiellement le casting de «Transformers : Rise of the Beasts», dont la sortie en salles est attendue pour le 7 juin 2023 en France.

Dans un message posté sur Instagram, le réalisateur Steven Caple Jr. a révélé au monde entier que Pete Davidson et Michelle Yeoh allaient rejoindre le casting du film «Transformers : Rise of the Beasts», un reboot de la série de films lancée par Michael Bay en 2007.

On ne sait que peu de choses concernant «Transformers : Rise of the Beasts», si ce n’est que l’action se déroulera en 1994 et suivra des archéologues originaires de Brooklyn dans une aventure à travers le monde, où ils se retrouveront face à des Maximals, Predacons, et Terrorcons. Ces derniers sont un groupe émanant des Decepticons présents sur Terre sous la forme de monstres. Les Predacons sont considérés comme des méchants, et apparaissent majoritairement sous la forme de véhicules. Les Maximals sont capables de prendre l’apparence d’animaux.

Pete Davidson doublera le personnage appelé Mirage, un Autobot qui apparaît sous la forme d’une Porshe 964 bleue argentée déjà aperçu dans «Transformers : la Face cachée de la Lune» en 2011 (et doublé par Francisco Quinn). Michelle Yeoh prêtera sa voix à un Maximal appelé Airazor, qui prend la forme d’un faucon pèlerin. Pour rappel, Ron Perlman jouera le rôle d’Optimus Primal, un autre Maximal. Anthony Ramos et Dominique Fishback incarneront deux personnages humains, le premier sera un ancien expert en électronique de l’armée, le second sera Elena, une chercheuse employée dans un musée.