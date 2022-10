Henry Cavill officiellement de retour dans la peau de Superman ?

Selon le site américain The Hollywood Reporter, Dwayne Johnson, qui est à l’affiche de «Black Adam» ce mercredi, met tout en œuvre afin qu’Henry Cavill enfile à nouveau le costume de Superman dans les futurs films de DC Comics.

La guerre des chefs. Contrairement à Marvel où l’ensemble des productions sont pilotées d’une main de maître par Kevin Feige, le monde de DC Comics – dans lequel évoluent les superhéros tels que Superman ou Batman, pour ne citer qu’eux – est encore à la recherche de la tête pensante qui sera en mesure d’insuffler une nouvelle énergie à cet univers qui ne demande qu’à s’étendre. Selon le site américain The Hollywood Reporter, le départ annoncé du patron de DC Films, Walter Hamada, pourrait permettre certaines prises d’initiatives, à commencer par celle initiée par Dwayne Johnson.

La star de «Black Adam», qui sort ce mercredi au cinéma, souhaiterait plus que tout que le film «Black Adam v. Superman» puisse voir le jour. Avec Henry Cavill dans le costume du super-héros. L’acteur a même révélé que ce dernier ferait bel et bien une apparition dans une scène post-crédits de «Black Adam». Une présence à l’écran qui avait été refusée initialement par Walter Hamada. Dwayne Johnson avait alors décidé d’aller voir directement Michael De Luca et Pam Abby à la direction de Warner Bros Pictures pour que le projet se fasse. Et la scène a finalement été tournée mi-septembre.

Une nouvelle ère pour DC Comics

«Il y a une nouvelle ère dans l'univers DC qui est sur le point de commencer», a récemment affirmé Dwayne Johnson, qui est plus que jamais impliqué dans le tournant que s’apprête à prendre la franchise DC Comics au cinéma. Toujours selon The Hollywood Reporter, Matt Reeves développe actuellement de son côté de nouveaux projets, en plus d’un nouveau volet de «The Batman», et du développement d’une série centrée sur le personnage du Pingouin avec Colin Farrell. J.J Abrams doit toujours produire un film centré sur un Superman noir, sur la base d’un scénario signé par Ta-Nehisi Coates. James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie, Peacemaker, The Suicide Squad) travaille également sur un film (voir deux) maintenu secret.

Selon The Hollywood Reporter, Michael De Luca, connu pour sa connaissance aigue de l’univers de DC Comics, est actuellement fermement installé à la tête de son futur développement. Dwayne Johnson a récemment expliqué au site américain Variety qu’il entendait remplir un rôle de conseiller, afin d’aider DC Comics à aller de l’avant. «J’aime DC, c’est dans mon sang. J’ai grandi avec cet univers. Je suis là pour aider de n’importe quelle manière que ce soit, et cela implique la recherche d’un nouveau leader ou de plusieurs leaders», explique-t-il.

«Pour le moment, c’est le Far West. Tout le monde tente de se positionner les uns par rapport aux autres. C’est ce qui se passe dans un cas comme celui-ci où il n’y a pas de direction clairement établie», précise une source.