Superman : Henry Cavill devrait encore incarner le super-héros… mais sous conditions

Selon le site américain Deadline, Henry Cavill est actuellement en négociations pour incarner à nouveau Superman dans plusieurs films de l’univers DC Comics. Mais probablement pas dans un film centré sur son personnage.

A l’heure actuelle, il ne s’agit donc pas de donner une suite à Man of Steel. Henry Cavill ne sera pas non plus au générique de The Batman du réalisateur Matt Reeves dans lequel Robert Pattinson fera ses grands débuts dans le rôle du Chevalier Noir. Par contre, il n’est pas exclu que le comédien britannique fasse des apparitions furtives avec sa cape du super-héros dans Shazam 2, au côté de Dwayne Johnson dans Black Adam, et dans Aquaman 2. Contacté par Deadline, la société Warner Bros. s'est refusé à tout commentaire.

Henry Cavill, qui a incarné Superman dans trois films – Man of Steel, Batman v. Superman et Justice League – a récemment fait une apparition lors de la Watch Party de Man of Steel avec Zack Snyder sur la chaîne Youtube de VERO. Le réalisateur en a profité pour annoncer qu’une version Director’s cut sera disponible sur la plate-forme de streaming HBO Max en 2021.

Retrouvez toute l'actualité cinéma ICI.