Jordan de Luxe : François Rollin très critique envers Sandrine Rousseau

Invité de l’émission «Chez Jordan», François Rollin a été convié à donner son avis sur les positions défendues par la député d’Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, concernant l’écologie. Un sujet qui lui tient particulièrement à cœur.

Défendre des idées, sans accabler. Invité de l’émission «Chez Jordan» sur C8, le comédien François Rollin a été invité à donner son opinion au sujet de l’actualité, et plus précisément à propos de Sandrine Rousseau, la député du parti Europe Ecologie Les Verts qui ne cesse de faire parler d’elle depuis la rentrée. Quand Jordan de Luxe lui demande s’il l’apprécie, l’humoriste répond sans détour, «Non !» Avant de préciser sa pensée.

«Elle défend une cause qui me tient très à cœur, l’écologie, et elle le fait avec une telle radicalité que cela en devient contre-productif. Et je trouve cela très dommage», dit-il. «Contre-productif par rapport à quoi ?», s’interroge Jordan de Luxe. «Son discours est tellement radical, tellement extrême, tellement sectaire (...), que cela produit des effets contraires à celui désiré. Je pense que pour changer les mentalités, il faut parler aux gens avec respect, sans violence, et savoir que soit même, on n’est pas la reine d’Angleterre», poursuit François Rollin.

À la question de savoir s’il l’a trouvait irrespectueuse, l’humoriste avoue la trouver «péremptoire». «Elle parle trop fort. Je l’appellerai à un peu d’humilité, à un peu de modestie, et à un peu d’empathie avec les gens qui ne pensent pas comme elle. Peut-être que son truc, c’est de vouloir ne faire que du bruit. Mais, si en tant que personnalité politique, c’est de faire évoluer les mentalités, alors il ne faut pas parler comme ça», conclu-t-il, lui reprochant de plus chercher à faire parler d’elle qu’à défendre l’écologie ou le droit des femmes.