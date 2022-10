Baptiste Giabiconi raconte tout sur sa relation avec la chanteuse Katy Perry

Dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube de Michou, ce lundi 24 octobre, Baptiste Giabiconi a raconté les dessous de son idylle avec la chanteuse Katy Perry.

Le petit protégé de Karl Lagerfeld confirme avoir été le french lover de Katy Perry. Dans une vidéo mise en ligne ce 23 octobre par Michou (à voir ci-dessous), Baptiste Giabiconi est revenu plus en détail sur leur rencontre et leur improbable idylle qui a suivi.



«Ça se passe à Paris, mon agent de l'époque reçoit un appel de l'agent de Katy Perry pour essayer de me demander d'avoir une place pour le défilé Chanel. C'est en 2012-2013, elle est encore plus re-sta que maintenant. Evidemment, je me fais une joie de pouvoir essayer d'aider Katy Perry, je me dis quand même gros poisson, si je peux pécho. Elle est géniale, cette fille», a-t-il expliqué.

Puis de poursuivre : «Je me retrouve front row à côté d'elle. Hyper distante. A la fin du show, je vais me présenter, j'essaie de marquer des points, je lui fais comprendre que si elle est là, c'est un peu grâce à moi». Mais la chanteuse persiste alors à se montrer très froide envers lui, raconte-t-il.

Un peu plus tard, retournement complet de situation puisque l'interprète d'«I Kissed a Girl» décide de l'appeler pour, dit-il, lui présenter ses excuses pour son comportement distant et même lui proposer d'aller boire un verre au Plaza Athénée. «J'ai passé une nuit de folie avec elle, je vous passe les détails. Et on a passé juste des moments extraordinaires, je suis restée trois mois avec elle, vraiment. C'était juste dingue. Et on est restés en très bon contact, ça s'est bien fini», a-t-il ajouté. «Elle était en plein divorce (avec Russel Brand, ndlr), elle n'était pas très bien. Je l'ai un peu repimpée», a-t-il précisé.

La séquence en question démarre à 17’35.



Cette révélation est d’autant plus surprenante que le mannequin n’a cessé, ces dernières années, de brouiller les pistes quant à la véracité de cette idylle. En 2020, Baptiste Giabiconi avait en effet écrit que le baiser dans le cou donné le soir du rendez-vous au Plaza, et immortalisé par des paparazzi, était en réalité «un coup de com».

Pourtant quelques mois plus tôt, le Corse de 31 ans avait affirmé avoir été en couple avec la belle brune dans une interview accordée à Purepeople. «Katy Perry, avec qui j'ai été en couple pendant quelques mois. Une fille super avec qui je garde encore le contact. C'est que du bonheur et une belle expérience», avait-il détaillé. Le coup de com se serait donc bel et bien transformé en coup de cœur.