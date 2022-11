Stranger Things, saison 5 : le titre du premier épisode révélé

Pour célébrer le «Stranger Things Day», ce dimanche 6 novembre, le titre du premier épisode de l’ultime saison 5, «The Crawl», a été dévoilé. La diffusion est attendue dans le courant de l’année 2024.

Un beau cadeau. Pour célébrer le «Stranger Things Day» – qui a lieu le 6 novembre en référence au jour de disparition de Will Byers (6 novembre 1983) dans la première saison – Netflix a pris soin de gâter les fans de la série en dévoilant notamment le titre du premier des 9 épisodes de la saison 5 : «Chapter one : The Crawl». En anglais, le verbe ‘to crawl’ signifie «ramper» ou «se traîner». Le scénario est signé par les frères Duffer, les créateurs de la série.

Stranger Things 5.



Sans nul doute, les amateurs des théories les plus folles concernant la dernière saison de la série vont s’en donner à cœur joie pour tenter d’interpréter la signification de ce titre pour la suite de l’histoire. Une des plus populaires voudrait que Will Byers, justement, devienne le grand méchant de la saison 5, suivant un chemin similaire à celui de Vecna, le vilain du précédent chapitre.

Les fans savent également que certains de leurs personnages préférés pourraient ne pas survivre jusqu’à la conclusion, à l’instar de Robin, la jeune fille incarnée par la comédienne Maya Hawke. Si cela devait être le cas, cette dernière aimerait que ce soit une mort avec panache. «J’aimerais mourir et que ce soit en héroïne. J’aimerais mourir avec honneur, comme n’importe quel acteur», avait-elle déclaré dans un entretien avec le site américain du magazine Rolling Stone.

Pour rappel, la saison 5 sera composée de 9 épisodes, dont le dernier pourrait durer plus de 2h selon les frères Duffer. La mise en ligne est attendue dans le courant de l'année 2024.