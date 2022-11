Cara Delevingne : la mannequin fait don d’un orgasme pour la science

La mannequin et actrice Cara Delevingne a «fait don de son orgasme à la science» pour les besoins de la série documentaire «Planet Sex» qui sera diffusée à partir de ce 1er décembre sur la BBC.

Pour les besoins de la série de la BBC «Planet Sex», la mannequin et actrice Cara Delevingne s'est rendue dans un hôpital en Allemagne où elle a donné un échantillon de son sang avant et après l'orgasme, afin de découvrir ce que le phénomène modifie dans la chimie du corps. C’est plus précisément le niveau d'endocannabinoïdes dans son système, une substance chimique qui favorise la relaxation et réduit l'anxiété, qui a été mesuré, et à un taux bien plus élevé après l'orgasme.

S'exprimant dans l'épisode, Cara Delevingne, qui s'identifie comme bisexuelle, a déclaré : «Je suis ici pour avoir un orgasme et en faire don à la science. Je pense que le désir sexuel féminin a définitivement été réprimé. Je sais par ma propre vie amoureuse à quel point les femmes peuvent être sexuelles, alors on pourrait penser qu'au XXIe siècle, les hommes et les femmes devraient avoir une vie sexuelle tout aussi satisfaisante, n'est-ce pas ?».

«Eh bien, préparez-vous à un choc. En ce qui concerne l'orgasme, il existe un écart entre les sexes. Les scientifiques disent que 95% des hommes hétérosexuels ont un orgasme pendant les rapports sexuels, mais seulement 65% des femmes hétérosexuelles en ont un. Pour être honnête, je pense que cela semble beaucoup trop élevé, car la plupart de mes amies hétéros disent que c'est probablement plutôt 15 ou 20%. Les lesbiennes et les femmes queer semblent définitivement mieux s'en tirer».

Voyage immersif et cathartique

Diffusée à partir de ce 1er décembre sur la BBC, la série documentaire «Planet Sex» est décrite comme «un voyage immersif», au cours duquel Cara Delevingne «met son esprit et son corps en jeu à la recherche de réponses, fait don de son orgasme à la science en Allemagne ; fait de l'art à partir de son vagin au Japon; ouvre un sex club réservé aux femmes ; suit une masterclass sur la masturbation et visite un plateau de cinéma porno «éthique», (le tout) au nom de la compréhension de nos désirs les plus profonds».

Ce voyage est aussi l'occasion pour elle de «s'adresser à des scientifiques, des artistes et des militants pour trouver les réponses à certaines grandes questions. Les gens sont-ils nés ou devenus LGBTQ+ ? Notre sexe est-il fixé avant la naissance ? Pourquoi sommes-nous attirés par certaines personnes ?». La mannequin et actrice a confié que cette expérience l’avait beaucoup aidée.

La jeune femme de 30 ans a confié qu’elle avait par le passé souffert de pensées suicidaires «à cause de sa sexualité». Bisexuelle, elle insiste sur le fait qu'elle est désormais plus à l'aise que jamais avec elle-même après avoir lutté contre l'homophobie intériorisée et la honte de soi. Elle dit espérer que la série documentaire aidera les personnes qui vivent des expériences similaires.