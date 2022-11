Récompenses non-genrées lors des cérémonies de remise de prix : Emma Corrin de «The Crown» veut que cela devienne la norme

Emma Corrin, interprète de Lady Diana dans la saison 4 de «The Crown», considère que toutes les cérémonies de remises de prix devraient accorder des récompenses non-genrées.

Faut-il créer des prix non-genrés pour toutes les cérémonies de remise de prix ? C’est en tous les cas l’avis d’Emma Corrin, star de la saison 4 «The Crown», qui se définit elle-même comme non-binaire.

«J’espère un avenir dans lequel cela se produira. Il s’agit de permettre à chacun de se sentir reconnu et représenté (…) C’est difficile pour moi en ce moment d’essayer de justifier dans ma tête le fait d’être non-binaire et d’être nommée dans des catégories féminines», a expliqué au micro de la BBC l’interprète de Lady Diana qui utilise le pronom they/them en anglais (iel en français).

«En ce qui concerne les catégories, faut-il préciser si l’on est nominé pour un rôle féminin ou masculin ? On peut discuter des récompenses et de leur représentation, mais la conversation doit porter sur une plus grande représentation dans le matériel lui-même, dans le contenu que nous voyons pour les personnes non binaires, les personnes homosexuelles et les personnes transgenres, car je pense que cela changera beaucoup. Lorsque ces rôles apparaîtront, c’est-à-dire que davantage de personnes et d’acteurs les joueront, je pense qu’il sera plus urgent d’aborder ces questions», a ajouté Emma Corrin en ce moment à l’affiche de «My Policeman» et «Lady Chatterley’s Lover».

De plus en plus de prix non-genrés sont déjà remis. Inspirées par les cérémonies musicales comme les MTV Music Awards, les Grammy Awards et des Brit Awards qui ont arrêté de séparer catégories masculines et féminines. Des festivals comme ceux du film de Berlin et Canneseries ont eux aussi ces dernières années choisi de remettre des prix non-genrés ; les BAFTA et les Oscar mèneraient actuellement une réflexion sur le sujet.