Free Guy : le réalisateur Shawn Levy évoque une potentielle suite, mais à une condition

Dans un entretien avec le site américain Collider, le réalisateur Shawn Levy a confirmé qu’une suite de «Free Guy» était actuellement en développement. Mais que sa mise en production ne se fera que si le scénario est au moins aussi bon que le premier film.

Un homme très occupé. Interrogé à propos d’une éventuelle suite au film «Free Guy» sorti en 2021 avec Ryan Reynolds dans le rôle principal, le réalisateur Shawn Levy a confirmé au site américain Collider que le projet était en développement. Mais qu’il n’avait aucune intention de précipiter la mise en production tant qu’un scénario de qualité comparable au premier volet n’avait pas vu le jour.

«C’est toujours en développement. Je ne sais pas si le projet verra le jour. Mais c’est quelque chose que Disney et Fox veulent absolument. J’essaie vraiment de ne pas faire de suite qui ne mérite pas de voir le jour. Et c’est la raison pour laquelle je n’avais pas donné de suite à ‘Real Steel’, car je ne pensais pas qu’un deuxième film était capable de faire aussi bien que le premier. J’applique la même règle à ‘Free Guy’. Nous sommes encore en train d’écouter les idées, de les développer, de les faire croître. Mais plus le temps passe, plus l’amour autour du film devient de plus en plus évident pour moi et Ryan (Reynolds, ndlr), dans la rue ou dans la presse. Donc nous n’allons pas risquer de tout gâcher à moins de faire quelque chose qui en vaille vraiment la peine», explique-t-il.

Réalisateur de la saga «La nuit au musée», dont le dernier volet «La nuit au musée : le retour de Kahmunrah» est actuellement disponible sur Disney+, Shawn Levy s’est imposé comme un des metteur en scène incontournables à Hollywood ces dernières années.

Il travaille actuellement sur «Deadpool 3», qui marquera le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, il sera à la réalisation de plusieurs épisodes de l’ultime saison 5 de «Stranger Things», et il serait actuellement en négociation pour mettre en image un futur film Star Wars.