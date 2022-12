Scream 6 : un premier teaser encore plus terrifiant que le métro aux heures de pointe

La première bande-annonce de «Scream 6» vient d’être dévoilée. On y découvre les sœurs Sam et Tara Carpenter dans le métro new yorkais, un soir d’Halloween, où l’ombre terrifiante de Ghostface plane.

Enfin des images. Le premier teaser de «Scream 6» permet de donner un aperçu de l’ambiance particulière qui règnera dans ce volet, dans lequel quatre survivants du dernier film vont quitter la petite ville de Wosboro pour aller poursuivre leurs études à New York.

Réunis dans le métro, un soir d’Halloween, Sam Carpenter, sa sœur Tara, et leurs deux amis sont pétrifiés par la peur quand ils découvrent que de nombreuses personnes portent le masque de Ghostface. Laissant penser que l’un d’eux pourrait être le nouveau tueur.

«Ils sont tous venus à New York pour leurs études », explique le réalisateur Tyler Gillett au site américain EW.com. «Une des choses les plus excitantes concernant cette suite était de situer l’action dans un nouvel endroit. (…) C’était une opportunité amusante d’explorer ce que cela ferait de plonger le monde de ‘Scream’ dans ce cadre. Le teaser est un bon exemple de la manière dont nous allons jouer avec cela tout au long du film. C’est une des nombreuses scènes qui utilise la ville à son avantage, et d’une manière à la fois excitante et effrayante», poursuit-il.

À noter que les personnages principaux, incarnés par Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding et Jasmin Savoy Brown, seront rejoints par Gal Weathers, la journaliste et auteure de best-seller incarnée par Courteney Cox depuis le premier volet de la saga. Ainsi qu’Hayden Pannetiere, qui reprendra pour l’occasion le rôle de Kirby Reed, la jeune femme aperçue dans «Scream 4», qui s’était imposée comme un des personnages préférés auprès des fans. Le film est attendu dans les salles françaises à partir du 8 mars 2023.