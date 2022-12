Céline Dion : son émouvant message à ses fans pour les fêtes de fin d'année

Après son message plein d’émotion début décembre pour annoncer qu’elle était atteinte du syndrome de «l’homme raide», Céline Dion a publié une vidéo sur Instagram pour souhaiter de bonnes fêtes à ses fans. Et surtout une bonne santé pour la nouvelle année.

De l’espoir et de la générosité. C’est un beau cadeau que Céline Dion a offert à ses abonnés sur Instagram avec la publication d’une vidéo dans laquelle la chanteuse de 54 ans leur souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année. «Joyeux Noël à tous, je vous souhaite de l'amour, du bonheur, et surtout... beaucoup de santé. Je vous aime, à bientôt», a-t-elle lancé avec un grand sourire aux lèvres.

Une vidéo rassurante et pleine d’espoir pour les fans de l’interprète de «My heart will go on». Même si elle ne peut pas faire oublier celle postée début décembre où, la voix tremblante et les larmes aux yeux, la veuve de René Angélil révélait être atteinte du syndrome de «l’homme raide», une pathologie qui provoque une raideur progressive des muscles du tronc et de la racine des membres, accompagnée de spasmes douloureux.

«Comme vous le savez, j'ai toujours été un livre ouvert, mais jusqu'à maintenant je n'étais pas prête à parler de ce que j'ai eu à traverser. J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps, et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Récemment j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique appelé ‘Stiff-person syndrome’, qui atteint environ 1 personne sur 1 million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais l'on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre», avait-elle expliqué.