The Iron Claw : qui sont les Von Erich, la famille de catcheurs au cœur du film avec Zac Efron ?

Dans le film «The Iron Claw», Zac Efron incarnera le lutteur Kevin Von Erich, le seul fils encore en vie d’une famille «maudite», dont la quasi-intégralité des membres sont morts après avoir connu la gloire au début des années 1980 aux États-Unis.

Une tragédie américaine. Zac Efron sera prochainement à l’affiche de «The Iron Claw», un film consacré à l’histoire tragique de la famille Von Erich, qui a connu la gloire aux États-Unis à partir des années 1960, jusqu’à atteindre son apogée au début des années 1980. Avant que les drames ne s’enchaînent.

L’acteur, qui partagera l’affiche avec Holt McCallany (Mindhunter), Jeremy Allen White (Shameless, The Bear), Harris Dickonson (Sans Filtre), ou encore Lily James (Pam & Tommy), a récemment partagé une photo du tournage sur laquelle on le voit dans la peau de son personnage.

Qui sont les Von Erich ?

La dynastie des Von Erich débute à la fin des années 1950, avec le patriarche de la famille, Jack Adkisson. Ancien joueur de football américain, il ne parvient pas à embrasser une carrière professionnelle. Il décide alors de se mettre à la lutte et, en 1958, crée le personnage de Fritz Von Erich, un antagoniste sur les rings (son personnage est lié au Nazisme au début de sa carrière, mais perdra ce lien par la suite). Installé dans l’État du Texas, Fritz Von Erich devient rapidement une star incontournable dans le monde de la lutte et du catch, où il accumule les titres dans différentes ligues, et voyage au Japon pour y affronter les stars locales. C’est là-bas qu’il héritera de son surnom, «Tetsu nu Tsume», qui se traduit par «The Iron Claw» («griffe de fer» en VF) en anglais.

En 1959, Fritz Von Erich et son épouse, Doris, connaissent une première tragédie quand leur fils Jack meurt après une électrocution accidentelle, à l’âge de 7 ans. En 1982, Frits Von Erich prend sa retraite, mais la relève est assurée. Ses fils, Kevin, David et Kerry ont tous rejoint l’entreprise familiale de catcheurs professionnels et deviennent des superstars au Texas où chacun de leur combat attire des milliers de fans. Leur popularité est au sommet, et en 1984, David, le plus talentueux des trois, est pressenti pour hériter de la ceinture de champion de la NWA (National Wrestling Association) à l’issue d’un duel programmé face au tenant du titre, Ric Flair. Mais c’est alors que les choses deviennent tragiques.

1984, année fatale

Le 10 février 1984, lors d’une tournée au Japon, David Von Erich se plaint de douleurs, et meurt à l’âge de 25 ans. La famille annoncera qu’il a succombé à une rupture des intestins en raison d’une entérite aigue. Un rapport non-officiel pointera l’usage d’analgésiques, notamment d’hydrocodone, qu’un de ses amis aurait par la suite caché pour éviter tout scandale. Quelques mois plus tard, c’est son frère Kerry qui affrontera Ric Flair et sera nommé champion de la NWA devant une foule en délire, avec un hommage appuyé à David.

Kerry s’inclinera 18 jours plus tard face à ce même Ric Flair, avant que son sérieux problème d’alcoolisme ne fasse surface.

Après la mort de David, c’est un autre frère, Mike, qui a été lancé sur les rings. Mais ce dernier n’a pas le talent de ses aînés. Il s’accroche malgré tout, aussi bien face aux critiques qui le considèrent comme un des pires lutteurs du circuit, qu’après une blessure à l’épaule en 1985, qui nécessitera une opération dont il ne se remettra jamais. Mike va dès lors souffrir d’une profonde dépression, avec une dépendance à l’alcool et aux drogues qui le pousseront au suicide par overdose de somnifères le 12 avril 1987, à l’âge de 23 ans.

Un peu moins d’un an auparavant, en juin 1986, Kerry a été victime d’un accident de moto qui le forcera à se faire amputer du pied droit. Une opération qu’il cachera tant bien que mal à ses fans sur le ring, et qui le conduira à développer une dépendance aux drogues anti-douleur. Son frère, Kevin, a essayé de l’aider. Sans jamais réussir à l’extirper de cette spirale infernale.

Un unique survivant de la fratrie

En 1990, le plus jeune de la fratrie des Von Erich, Chris, rejoint à son tour la vie des rings. Et ce malgré le fait qu’il souffre d’asthme et d’un problème aux os. La mort de Mike l’a toutefois profondément marqué, et il se bat depuis contre une dépression et une addiction aux drogues. Sa carrière sur les rings se révélant particulièrement compliquée – notamment en raison des attentes déraisonnables qui pèsent sur ses épaules – il se suicide en se tirant une balle dans la tête le 12 septembre 1991 dans le ranch familial. Il avait 21 ans.

Cette nouvelle tragédie pousse Doris à demander le divorce de Fritz Von Erich après 42 ans de mariage en juillet 1992. Quelques mois plus tôt, c’est Kerry qui se séparait de sa femme, Cathy, avec laquelle il avait eu deux filles. Et le 18 février 1993, alors qu’il était âgé de 33 ans, le jeune homme se tire une balle dans le cœur, également dans le ranch familial devenu la priorité de son père. Fritz Von Erich meurt quatre ans plus tard, en 1997, d’un cancer du poumon qui finira par atteindre le cerveau.

Aujourd’hui, Kevin Von Erich est le seul membre de la fratrie encore en vie. Il est toujours marié à sa femme, Pam, qui lui a donné quatre enfants, deux filles, Kristen et Jillian, et deux fils, David Michael ‘Ross’ et Kevin Marshall. Ces derniers lui ont donné sept petit-enfants.