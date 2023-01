The Batman : Matt Reeves va rencontrer James Gunn pour parler de l'avenir du super-héros

Dans un entretien avec le site américain Collider, Matt Reeves a révélé qu’une réunion avec James Gunn et Peter Safran, les nouveaux patrons de DC Studios, était prévue prochainement afin d’évoquer ensemble l’avenir de «The Batman».

Place à la discussion. Dans une interview accordée au site américain Collider à l’occasion du 15e anniversaire de la sortie de «Cloverfield», Matt Reeves a précisé qu’une réunion avec James Gunn et Peter Safran devait se tenir prochainement afin qu'ils puissent évoquer ensemble l’avenir de «The Batman» – qui aura bel et bien une suite selon ses révélations – et la manière dont son traitement de l’histoire de l’Homme chauve-souris, incarné à l’écran par Robert Pattinson, allait s’intégrer dans le plan de développement sur 10 ans voulu par les deux hommes forts de DC Studios.

«Ils ont été supers. (…) Nous sommes justement censés se rencontrer dans les prochaines semaines parce qu’ils souhaitent me parler de leur vision globale, et ils veulent une présentation du 'BatVerse'. Nous allons nous réunir pour en parler. Écoutez, je suis excité quand j’entends ce qu’ils veulent faire. Le truc à propos du 'BatVerse', comme James et Peter l’ont dit, est une chose à part qu’ils nous laissent faire», explique-t-il.

Les propos de Matt Reeves sont importants, puisqu’ils pourraient confirmer la volonté de James Gunn et Peter Safran de le laisser bâtir son monde autour de Batman, en marge du vaste univers de DC qu'ils entendent créer. Les deux hommes pourraient ainsi s’inspirer de la stratégie «Esleworlds» de DC Comics, qui permet à des auteurs de bande dessiné de créer leur propre histoire de superhéros sur des temporalités différentes, sans lien direct avec l’arc narratif principal.

«J’ai rêvé de la manière idéale dont cela allait se dérouler, et c’est de ça que je vais leur parler dans quelques semaines. Ils vont m’exposer ce qu’ils comptent faire avec leur plan sur 10 ans, du moins ce qui est prévu dans le futur proche, comme ça – c’est un peu comme pour le trafic aérien – nous sommes sûrs de ne pas nous téléscoper. Nous souhaitons nous soutenir les uns les autres. Je suis super excité. Je suis impatient d’écouter ce qu’ils ont à dire et de travailler avec eux. Ça va être cool», poursuit Matt Reeves.