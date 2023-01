«Une dinguerie» : Jul signe une collaboration avec l'OM

L’Olympique de Marseille a annoncé jeudi 12 janvier au soir la signature d’une «collaboration» avec le label «D’or et de platine», du rappeur marseillais Jul.

Un rêve de gosse. Grand fan de l’Olympique de Marseille, le rappeur Jul vient de réaliser un de ses plus grands souhaits, s’associer de manière très officielle avec son équipe favorite.

L'OM a annoncé jeudi soir la signature d'une «collaboration» avec son label «D'or et de platine». Concrètement, son logo va apparaître sur les maillots, et ce dès ce samedi soir au Vélodrome face à Lorient.

Jusqu'à la fin de la saison, «le logo D & P s'affichera sur la manche du maillot des équipes professionnelles masculines et féminines, a précisé le club dans un communiqué. La collaboration permettra aussi la création d'expériences uniques et de contenus exclusifs, pour les supporters olympiens et les fans de l'artiste.»

«Marseille c'est ma ville, l'OM c'est une passion. Cette collaboration est un véritable rêve de gosse», a déclaré Jul.





Le plus gros vendeurs de disques en France avait quelques heures plus tôt attiré l’attention de ses fans sur cette «dinguerie» via un message posté sur son compte Twitter.