Kim Kardashian : voilà ce qu'elle pense de la nouvelle compagne de Kanye West

Selon le site américain Page Six, Kim Kardashian savait qui était Bianca Censori, et la détestait avant même que celle-ci ne devienne la nouvelle épouse de son ex-mari, Kanye West.

Aucune surprise. Selon le site américain Page Six, Kim Kardashian détesterait Bianca Censori, qui a épousé Kanye West deux mois seulement après l’officialisation de leur divorce, et ce depuis un moment. «Kim la hais», affirme une source. Celle-ci précise que la mère des enfants du rappeur n’a jamais eu de raison particulière de détester la jeune femme de 27 ans, si ce n’est sa beauté. Et le fait qu’elle ait pu ressentir par le passé une volonté de sa part de se rapprocher de Kanye West, à l’époque où ils étaient encore mariés.

«Elle est belle. Et Kim déteste les jolies filles», ajoute une autre source. Kim Kardashian n’aurait jamais apprécié le fait que son époux passe du temps avec Bianca Censori dans les locaux de la marque Yeezy, où elle était employée en tant qu’architecte designer. La jeune femme est désormais la nouvelle épouse de Kanye West, après une cérémonie célébrée dans le plus grand secret, et une lune de miel passée dans l’Utah.

Il y a quelques semaines de cela, Kim Kardashian s’était plaint de sa difficulté à gérer la co-parentalité avec son ex-mari dans un podcast animé par Angie Martinez. «C’est sacrément difficile. Un jour, mes enfants me remercieront d’être restée assise là et de ne pas avoir accablé leur père comme j’aurais pu le faire», lâchait-elle, mentionnant au passage «toutes les conneries complètement folles» du rappeur ces derniers mois. «Ils me remercieront, et je répondrai à toutes les questions qu’ils me poseront en privé», précisait-elle.