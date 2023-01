Amy Winehouse : le père de la chanteuse réagit aux critiques visant la comédienne qui va incarner sa fille

Interrogé par le site américain TMZ à propos des vives critiques des fans d’Amy Winehouse sur le choix de la comédienne qui l’incarnera dans le biopic «Back to Black», Mitch Winehouse, son père, a apporté son soutien à Marisa Abela.

Un soutien bienvenu. La publication de clichés montrant Marisa Abela dans la peau d’Amy Winehouse sur le tournage du biopic «Back to Black», le 16 janvier dernier, a suscité une vague de commentaires haineux de la part de nombreux fans de la chanteuse, ces derniers s’indignant du manque flagrant de ressemblance de la comédienne avec l’interprète de «Rehab». Contacté par le site américain TMZ à ce propos, Mitch Winehouse, le père d’Amy Winehouse, a expliqué que, pour lui, cela n’avait aucune importance.

Pour lui, la comédienne n’a pas à être une copie conforme de sa défunte fille. Mitch Winehouse souligne par ailleurs que l’acteur qui l’incarne à l’écran, Eddie Marsan, ne lui ressemble pas vraiment non plus, mais que cela ne lui posait aucun problème. Il rappelle au passage que tout cela est chose courante à Hollywood, où les acteurs/actrices choisis pour incarner certaines personnalités ne leur ressemblent pas, citant l'exemple de Cary Grant jouant le rôle du compositeur Cole Porter dans le film «Night and Day».