Percy Jackson : la série a trouvé les interprètes de Zeus et de Poseïdon

Selon le site américain Variety, les comédiens Lance Reddick et Toby Stephens incarneront respectivement les divinités Zeus et Poseïdon, dans la série «Percy Jackson and The Olympians» actuellement en développement pour Disney+.

Les Dieux sont au rendez-vous. Après avoir confié le rôle d’Hermès à Lin-Manuel Miranda, celui de Hadès à Jay Duplass, et d’Héphaïstos à Timothy Omundson, ce sont les acteurs Lance Reddick et Toby Stephens qui viennent de rejoindre le casting de «Percy Jackson and The Olympians», pour y incarner respectivement Zeus et Poseïdon, annonce le site américain Variety. C’est le jeune comédien Walker Scobell qui prêtera ses traits au personnage de Percy Jackson, tandis qu’Aryan Simhadri sera Grover, et Leah Sava Jeffries incarnera Annabeth.

D’après le descriptif du personnage incarné par Toby Stephens, Poseïdon, Dieu des océans et père de Percy, a été majoritairement absent de la vie de son fils. Ce dernier possède toutefois ses traits de caractère, l’entêtement, l’impulsivité, et la loyauté. Mais les sentiments de Poseïdon pour Percy et la mère de celui-ci, Sally, seront évidents.

Concernant Zeus, il est le Dieu tout-puissant du ciel et le chef du mont Olympe. Dans la série, il aura un caractère orageux et méfiant, et menace de déclancher une guerre s’il ne récupère pas son éclair disparu. Accusé à tort d’en être le voleur, avec l’aide de ses amis Grover et Annabeth, Percy Jackson, qui vient à peine de découvrir ses pouvoirs, va s’embarquer dans une aventure périlleuse afin de restaurer l’ordre dans l’Olympe.

Attendue dans le courant de l’année 2023 sur Disney+, la production de cette adaptation de la saga littéraire de Rick Riordan a commencé en juin dernier à Vancouver, au Canada. Lors de la D23 Expo en septembre dernier, la plate-forme de streaming avait dévoilé les premières images de la série, avec l’acteur Walker Scobell (The Adam Project) dans le rôle de ce héros de 12 ans qui arrive sur le camp Half-Blood, un centre spécialement dédié aux demi-dieux.