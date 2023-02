Le prince Harry et Meghan Markle au centre d’une hilarante séquence de South Park

Habituée à se moquer des stars, la corrosive série «South Park» se paie cette semaine le prince Harry et son épouse Meghan dans un épisode hilarant.

En dévoiler beaucoup, tout en réclamant à ne pas être exposés... C’est un peu la quadrature du cercle pour les Sussex. Une contradiction (en apparence, car à y regarder de plus près le problème s'avère plus complexe) qui a en tous les cas beaucoup amusé les créateurs de la corrosive série «South Park», au point qu'ils ont décidé d'y consacrer un épisode dont le titre annonce d'emblée le ton moqueur et incisif : «Un prince débile et une femme stupide».

Cet épisode 2 de la saison 26 se moque donc ouvertement du prince Harry et de sa femme Meghan. Dans une séquence dévoilée sur les réseaux sociaux, on les découvre faisant leur entrée sur un plateau de télévision avec des pancartes demandant à ce que leur vie privée soit respectée : «Nous voulons notre vie privée !», et « Arrêtez de nous regarder !»

Les contradictions d'un couple

Des revendications plutôt contradictoires avec la mise en ligne de leur très intime série documentaire «Harry & Meghan» et de la fracassante sortie du livre autobiographique du prince «The Spare», ici rebaptisé «Waaaaagh» (une onomatopée qui pourrait représenter le cri d’un bébé capricieux).

South Park makes fun of Harry and Meghan. As usual, they get it spot on. pic.twitter.com/JURRIgHvsF — Chris Rose (@ArchRose90) February 16, 2023

Le présentateur de Good Morning Canada, qui reçoit les Sussex dans son émission, dit à Harry : «Certaines personnes pourraient dire que votre connasse de femme amoureuse d'Instagram ne veut en fait pas de sa vie privée.»

Dans un teaser de l'épisode mis en ligne sur YouTube, Kyle, un des héros de la série déclare : «J'en ai marre d'entendre parler d'eux ! Je ne peux pas m'éloigner d'eux ! Ils sont partout, devant mon putain de visage !» Et Cartman d’ajouter : «Nous on s’en fout d'un prince débile et de sa femme stupide.»