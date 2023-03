«Mercredi» : Jenna Ortega confie avoir pris des libertés sur le tournage et changé plusieurs dialogues

L’actrice Jenna Ortega a expliqué avoir retouché plusieurs dialogues de la première saison de «Mercredi», qu’elle jugeait incohérents avec son personnage.

Pas en adéquation. Alors que la saison 2 de «Mercredi» a été confirmée en janvier dernier et est actuellement en cours de tournage, Jenna Ortega est revenue sur la première saison, à l’occasion d’une interview accordée au podcast Armchair Expert citée par Variety. Ne mâchant pas ses mots, l'artiste a expliqué avoir apporté des modifications au script. En cause ? Il n’était pas en adéquation avec son personnage.

Précisant avoir signé pour la série sans savoir quel en serait le ton, Jenna Ortega a confié qu’elle s’attendait à quelque chose de «beaucoup plus sombre». Sauf que «ça ne l’était pas», poursuit-elle, avant de raconter avoir pris des libertés sur le tournage.

Des changements pris sans l'avis des scénaristes

«Tout ce que faisait Mercredi, tout ce que j'avais à jouer, n'avait aucun sens pour le personnage», raconte alors l’actrice de 20 ans. Et de donner des exemples : «Elle est dans un triangle amoureux ? Cela n'avait aucun sens. Il y avait une réplique à propos d'une robe qu'elle doit porter pour une danse à l'école et elle dit : "Oh mon dieu, j'adore ça". Ugh, je ne peux pas croire que j'ai dit ça. Je me détestais littéralement. Je devais dire "Non"», continue l’artiste. Elle a donc pris l’initiative de modifier des dialogues sans même prévenir les scénaristes.

«Il y a eu des moments sur le plateau où je suis même devenue presque non professionnelle, dans le sens où, j'ai juste commencé à changer les dialogues. Et les auteurs disaient : "Attendez, qu'est-il arrivé à la scène?". Et je devais aller expliquer pourquoi je ne pouvais pas faire certaines choses», souligne Jenna Ortega, qui visiblement a su imposer son point de vue.

Une approche qui n'a certainement pas désservie la série, devenue l'un des plus gros succès de la plate-forme Netflix. En attendant de découvrir les nouvelles aventures de «Mercredi», dont la date de sortie n'a pas encore été communiquée, le public pourra retrouver Jenna Ortega et son caractère bien trempé dans Scream VI, en salles depuis ce mercredi 8 mars.