Kaiser Karl : découvrez le casting haute couture de la série Disney+ consacrée à Karl Lagerfeld

Disney+ a dévoilé le prestigieux casting de sa série originale événement «Kaiser Karl», consacrée à l’ascension de Karl Lagerfeld dans le monde de la haute couture parisienne dans les années 1970.

Daniel Brühl incarnera Karl Lagerfeld dans la série «Kaiser Karl», développée par Disney+. L’acteur des films «À l’Ouest, rien de nouveau», «Captain America : Civil War», «Rush», «Inglourious Basterds», ou encore «Good Bye Lenin !» y donnera notamment la réplique à Théodore Pellerin, Arnaud Valois, Alex Lutz et Agnès Jaoui.

Arnaud Valois («BPM») et Alex Lutz («Vortex») incarneront les rivaux mode de Lagerfeld, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, tandis que l'acteur québécois Théodore Pellerin incarnera l'amoureux de Largerfeld, Jacques de Bascher. Agnès Jaoui jouera quant à elle Gaby Aghion, la fondatrice de la marque de mode Chloé, l'une des premières à avoir reconnu le talent de Lagerfeld.

Amours, rivalités et haute couture, découvrez l’ascension de Karl Lagerfeld dans le monde de la mode parisienne des années 70 avec Kaiser Karl, une série originale française réalisée par Jérôme Salle et Audrey Estrougo, bientôt en streaming sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/Oygs3fwQf4 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 9, 2023

Disney+ s’enorgueillit de proposer ce qui sera «la première série» consacrée au couturier décédé en 2019 à 85 ans, et a pour cela décidé de mettre le paquet pour reconstituer décors et costumes de l'époque.

C'est au réalisateur français Jérôme Salle, connu pour «Kompromat», «Totems», «L’Odyssée» et «Zulu», qu'ont été confiées les manettes. Il réalisera lui-même les deux premiers épisodes, ainsi que le dernier. Audrey Estrougo («Suprêmes», «Héroïne(s)») réalisera les trois autres.

«Kaiser Karl» réunira plus de 2200 figurants dans 40 décors différents. Au total, 3000 costumes apparaîtront, dont 160 entièrement créés par les ateliers de couture qui travaillent pour la série, a fait savoir Disney+. La création des décors a été confiée à Jean Rabasse (6 nominations aux César du Meilleur Décor dont deux récompenses, en 1996 pour «La Cité des Enfants Perdus» et en 2001 pour «Vatel»). La supervision et la création des costumes, «absolument essentielles dans cette série», sont entre les mains de Pascaline Chavanne (11 nominations aux César dont deux récompenses en 2013 pour «Renoir»).

Rivalités, conflits d'égo, fêtes et décadences

«Kaiser Karl» est basée sur la biographie éponyme signée Raphaëlle Bacqué, qui signe l'adaptation avec Isaure Pisani-Ferry («Kaboul Kitchen») et Jennifer Have («The Red Band Society»). Composée de six épisodes, la série remontera en 1972. Karl Lagerfeld avait alors 38 ans et ambitionnait de devenir le couturier le plus reconnu en France, à une époque où Yves Saint Laurent est la figure incontestée de la mode. «Tandis qu’il fait la rencontre de Jacques de Bascher, jeune dandy dont il s’éprend, Lagerfeld se mesure à Saint Laurent et Pierre Bergé, à la tête de la plus prestigieuse maison de couture. Entre rivalités de clans et conflits d'egos, fêtes et décadence, amours tragiques et amitiés grandioses, découvrez l'histoire du Kaiser Karl, celle d’une quête éperdue de reconnaissance», est-il annoncé dans le synopsis.

A noter que cette série n’est pas le seul projet en cours dédié à Karl Lagerfeld. Un long-métrage est également en développement, dans lequel Jared Leto prêtera ses traits au couturier.