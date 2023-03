Albert de Monaco : la délicate attention de ses enfants pour son 65e anniversaire

Le prince Albert de Monaco a célébré hier, mardi 14 mars, son 65e anniversaire. Pour marquer le coup, son fils et sa fille Jacques et Gabriella avaient organisé une soirée spéciale pour leur père.

Happy Birthday. Alors que le Palais a partagé hier dans un communiqué le programme de la journée du prince Albert à l'occasion de son anniversaire, ses jumeaux Jacques et Gabriella, 8 ans, avaient tout prévu pour faire plaisir à leur papa. Outre un traditionnel déjeuner en famille, entouré de sa femme Charlène de Monaco et de ses deux enfants, le monarque a eu droit à une attention spéciale de la part de son fils et sa fille, précise le Palais.

Au théâtre ce soir

«En soirée, les enfants princiers ont invité leurs parents à une représentation théâtrale de "La sorcière du placard à balais", créée spécialement pour l'occasion», a noté le Palais, qui a par ailleurs partagé des photographies inédites du monarque et de sa famille lors de cette journée.

Les comédiens et la metteuse en scène Anthéa Sogno ont d'ailleurs pris la pause, entourés de la famille royale dans les décors de la pièce, adaptée du célèbre conte de Pierre Gripari. Des clichés qui ont par ailleurs dévoilé un père très complice avec sa fille Gabriella.