«Deux minutes pour sortir mes trois enfants» : une actrice de Grey's Anatomy raconte le terrible incendie de sa maison et la mort de ses animaux

Caterina Scorsone, l'actrice qui joue Amelia dans la série médicale «Grey’s Anatomy» a ce 3 avril révélé qu’un terrible incendie, d’où elle a sorti in extremis ses enfants, avait emporté tous ses animaux et réduit en cendres sa maison.

Sa famille a tout perdu en quelques minutes. Caterina Scorsone, une des stars de la série «Grey’s Anatomy», a ce 3 avril raconté la tragédie survenue chez elle «il y a deux mois». «Ma maison a brûlé. Alors que je préparais mes enfants pour la nuit et que l'on finissait l'heure du bain, de la fumée s'est mise à s'infiltrer par le carrelage autour de la baignoire. Quand j'ai regardé dans le couloir du bas, j'ai vu une rivière de fumée noire qui s'était déjà formée et remplissait la maison», a écrit l’actrice en légende d’une photo de son salon, entièrement calciné.

«La particularité des feux, c'est qu'ils vont vite, a-t-elle poursuivi. J'avais environ deux minutes pour sortir mes trois enfants de la maison et nous nous sommes échappés sans même avoir de chaussures aux pieds. Mais nous sommes sortis. Et pour ça, je suis éternellement reconnaissante», a-t-elle dit avant de révéler que ses animaux - trois chats et un chien dont elle a posté les photos pour honorer leur mémoire - avaient malheureusement tous péri. «C'est déchirant, nous avons perdu nos quatre animaux de compagnie. Nous sommes encore en plein deuil de cette perte, mais nous avons eu la chance de les aimer tous.»

L’actrice a conclu son message par des remerciements pour tous ceux qui leur sont venus en aide pour surmonter cet événement particulièrement traumatisant. «Merci aux pompiers et aux enquêteurs. Merci à ma voisine qui a répondu à nos coups frénétiques à sa porte. Merci aux parents de l'école de mes enfants qui ont envoyé des jouets et des livres, mes amis de ‘Grey's Anatomy’ et de la société de production de Shonda Rimes qui ont envoyé des vêtements et des subsistances, mes sœurs qui ont pris l'avion pour gérer la logistique pour que je puisse être avec mes enfants. Merci à mon équipe qui a tout rendu plus simple.»

Les acteurs qui jouent à ses côtés dans «Grey’s Anatomy» ont posté des messages de soutien, comme Chris Carmack, qui a écrit : «J’espère que je n’aurai jamais à être confronté à une telle chose mais si jamais cela devait se produire j’espère que je suivrais ton exemple de grâce dans de telles circonstances. Amour pour toi et ta famille.»