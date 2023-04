Game of Thrones : un film et une série sur Aegon le Conquérant en préparation ?

Selon le site américain Variety, un nouveau prequel de «Game of Thrones» centré sur Aegon Ier Targaryen et sa conquête de Westeros avec l’aide de ses sœurs, Visenya et Rhaenys, serait à l’étude chez HBO Max. Un projet comprenant un film, suivi d’une série.

Une source inépuisable. La chaîne américaine HBO serait actuellement en train d’étudier la possibilité de développer un nouveau projet autour de l’univers de «Game of Thrones». Selon une information exclusive du site Variety, l’histoire serait centrée sur la conquête de Westeros par Aegon Ier Targaryen qui, avec ses deux sœurs, Visenya et Rhaenys, et leurs trois dragons, ont réussi à imposer leur règne sur le royaume des Sept Couronnes (à l’exception du royaume de Dorne).

Mieux encore, le projet commencerait avec un film, avant de se poursuivre en série télévisée. Il se trouverait pour le moment à l’état embryonnaire, HBO cherchant à recruter un scénariste en chef avant d’avancer le développement de cette fiction, consacrée à la naissance de la dynastie des Targaryen qui a débuté environ 300 ans avant les événements de la série originale.

Ce projet, s’il voit le jour, viendrait s’ajouter à «House of the Dragon», la série spin-off lancée par HBO à la fin du mois d’août 2022 qui a rencontré un succès phénoménale dès son lancement, au point d’être renouvelée presque immédiatement pour une saison 2 actuellement en production, et attendue dans le courant de l’année 2024. À noter qu’une série centrée sur Jon Snow est également en développement.