Harry Potter : une série de 7 saisons en discussion chez HBO MAX

Selon le site américain Bloomberg, l’adaptation de la saga littéraire Harry Potter de J.K Rowling en série télévisée est actuellement en pourparlers. Elle compterait 7 saisons au total, soit une pour chaque livre.

Le projet est-il enfin lancé ? Après des années de discussions et de tergiversations, il semblerait que l’adaptation de la saga littéraire de J.K. Rowling «Harry Potter» en série télévisée s’apprête enfin à voir le jour.

Le site américain Bloomberg a révélé que l’auteure était actuellement en pourparlers avec le groupe Warner Bros. Discovery – qui détient la plate-forme de streaming HBO Max – à ce sujet, avec l’objectif de proposer 7 saisons au total, chacune d’elle étant consacrée à un livre.

Aucun accord ferme signé

J.K. Rowling sera bien évidemment impliquée dans l’adaptation, mais plutôt dans un rôle de supervision que dans un poste de showrunner ou de création artistique. Il est important de rappeler que, pour le moment, aucun accord ferme n’a été officiellement signé (ce serait toutefois imminent).

Cette volonté d’adapter la saga «Harry Potter» en série est à l’étude depuis un moment. En novembre dernier, le grand patron de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, avait annoncé sa stratégie de développer les franchises dont le groupe détient les droits, comme les super-héros de DC Comics, le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, et bien évidemment Harry Potter.

«Nous allons véritablement nous concentrer sur les franchises. Nous n’avons pas eu de film sur Superman en treize ans. Nous n’avons pas fait de film Harry Potter depuis quinze ans. Les films DC et Harry Potter sont ceux qui ont généré le plus de profits pour la Warner sur les 25 dernières années. Donc nous sommes concentrés sur les franchises – c’est notre avantage stratégique, House of the Dragon en est un bon exemple, Game of Thrones, tirer avantage de Sex and the City, du Seigneur des Anneaux. Nous avons encore les droits pour faire des films Le Seigneur des Anneaux», avait-il notamment déclaré.