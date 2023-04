Liaison Fatale : Joshua Jackson harcelé par Lizzy Caplan dans la bande-annonce du remake en série du film des années 1980

Paramount+ a dévoilé la bande-annonce officielle de «Liaison Fatale», «une réinvention en série» du film culte des années 1980, qui mettait en scène Glenn Close et Michael Douglas.

Après sa présentation hors-compétition en avant-première mondiale lors du prochain festival CANNESERIES (14 au 19 avril), «Liaison Fatale» sera diffusée en exclusivité dès le 30 avril aux États-Unis et au Canada, et le lendemain dans plusieurs pays dont la France sur Paramount+.

Annoncée comme une «réinterprétation du thriller psychosexuel à succès des années 1980» - pour mémoire, dans le film original d'Adrian Lyne sorti en 1986, Glenn Close faisait amèrement regretter son aventure extra-conjugale à Michael Douglas - la série «explore l'engrenage de l'attirance physique et la séduction tout en abordant les thèmes du mariage, de l'infidélité, de la domination et des troubles de la personnalité», comme l'annonce Paramount+, qui a mis en ligne sa bande-annonce ce 4 avril.

Un casting de fidèles des séries

«Après avoir passé quinze années en détention pour le meurtre d'Alexandra Forrest (Lizzy Caplan), Daniel Gallagher (Joshua Jackson) est libéré sur parole. Il tente de renouer avec sa famille et de prouver son innocence. Quinze ans plus tôt, il avait rencontré Alex pour la première fois. Leur brève liaison aura fait basculer son monde et détruit sa vie de couple avec son épouse, Beth (Amanda Peet)...»

Produite par Paramount Television Studios, «Liaison Fatale» a été écrite par Alexandra Cunningham («Dirty John»), qui assure également la production exécutive avec Kevin J. Hynes («Perry Mason»).

Joshua Jackson («Dawson», «Fringe»), Lizzy Caplan («Masters of Sex») et Amanda Peet («Mon voisin le tueur», «Sept Ans de séduction») sont rejoints au casting par Alyssa Jirrels («Le Monde dans nos Yeux»), Toby Huss («Halt & Catch Fire», ou encore Reno Wilson («Good Girls»).