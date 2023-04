«Mon petit doigt bougeait tout seul» : Michael J. Fox raconte les premiers signes de sa maladie de Parkinson dans un touchant documentaire

Dans un documentaire à découvrir le 12 mai prochain, Michael J. Fox retrace sa carrière et son combat contre la maladie de Parkinson, dont il est atteint depuis l’âge de 29 ans.

Eternel Marty McFly dans la saga culte «Retour vers le futur», Michael J. Fox fait de touchantes révélations sur sa maladie de Parkinson dans «Still», un documentaire qui propose de retracer «le parcours improbable d’un enfant de petite taille né dans une base de l’armée canadienne, et qui a atteint les sommets de la célébrité à Hollywood dans les années 1980».

Un film touchant réalisé par Davis Guggenheim, qui avait remporté en 2006 un Oscar pour le documentaire «An Inconvenient Truth», et qui sera mis en ligne le 12 mai prochain.

«Still» permet à Michael J. Fox de «raconter son histoire, avec ses propres mots», est-il annoncé. Il y détaille notamment sa vie avec la maladie de Parkinson qui lui fait, entre autres terribles maux, perdre progressivement sa motricité.

«Un message du futur»

L’acteur âgé désormais de 61 ans explique comment il a découvert à 29 ans qu’il en était atteint, et comment il a continué à travailler et à rester positif malgré le diagnostic. «Je suis un dur à cuire», déclare Fox, 61 ans, dans la bande-annonce mise en ligne par Apple TV+ ce 6 avril.

Fox raconte le moment où il a découvert les premiers symptômes de la maladie de Parkinson. «Ce jour-là il se souvient à peine de ce qu'il a fait la veille – tout ce qu'il sait, c'est que cela impliquait une soirée très tardive, beaucoup d'alcool et Woody Harrelson. La lumière brille à travers sa fenêtre en fin de matinée, ou peut-être en début d'après-midi, mais de toute façon, c’est beaucoup trop éblouissant», comme le rapporte le magazine Rolling Stone, qui avait pu voir le documentaire au moment de sa présentation au festival de Sundance.

«Fox lève la main pour protéger ses yeux injectés de sang, puis remarque que l'auriculaire de sa main gauche bouge. Pas seulement en mouvement : il est rapidement «auto-animé», pour citer la star de 'Retour vers le futur' et icône des années 1980. Il regarde le doigt dansant, fasciné par l'impression d'observer le doigt de quelqu'un d'autre faire cela, sur la main de quelqu'un d'autre, attachée au corps de quelqu'un d'autre. Seul Fox sait que c'est bien son doigt ; c'est juste que son corps commence, très lentement et subtilement, à le trahir», détaille le magazine. «Le tremblement était un message du futur», dit l'acteur.

Plus loin dans le documentaire, Michael J. Fox explique comment il avait d’abord essayé de cacher sa maladie alors qu'il était au sommet de sa carrière, mais que «toutes ces années passées à se cacher (le) l’empêchaient de dormir». «Nier cette partie de moi qui veut continuer à faire des choses, c'est abandonner», a-t-il confié. Plus que d'arrêter de se cacher, il a ensuite mis sa notoriété au service de la recherche médicale, en s’exprimant régulièrement publiquement sur le sujet, mais aussi en créant une fondation. Un engagement courageux et toujours avec le sourire, qui a été salué l’année dernière avec un Oscar d’honneur.

En novembre 2020, Michael J. Fox avait annoncé qu'il devait prendre sa retraite d'acteur. «Il y a un temps pour tout, et le temps de travailler douze heures par jour et d’apprendre sept pages de dialogues est bien derrière moi, avait-il écrit. Du moins pour l’instant… Je démarre ma seconde retraite. Ca pourrait changer, parce que tout change. Mais c’est la fin de ma carrière d’acteur, ainsi soit-il.»