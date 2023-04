«7 Jours pour Survivre» : Dwayne Fields en mode aventurier dans les endroits les plus hostiles de la planète

La chaîne National Geographic accompagne l’aventurier Dwayne Fields sur le terrain dans «7 jours pour survivre», une série documentaire passionnante à découvrir dès le 10 avril à 21h.

«Bienvenue en terres hostiles» aurait pu faire un bon titre. Les réalisateurs de la nouvelle série documentaire de National Geographic lui ont préféré le néanmoins très efficace «7 jours pour Survivre».

A la manière d’un Bear Grylls, l’aventurier Dwayne Fields y affronte les milieux les plus hostiles de la Terre. Pour épicer ses missions de survie, il choisit volontairement la saison la plus difficile, une «fenêtre mortelle» où des forces naturelles se conjuguent, faisant de son périple une véritable expérience de l'extrême.

«Il n'a que sept jours pour se guider, lui et sa caméra, vers la sécurité de la civilisation, en surmontant les défis physiques et psychologiques – parfois épiques - qui se dressent sur son chemin».

Gabon, Oman, Kirghizistan

Dwayne Fields a choisi trois destinations qui réunissent chacune à leur manière des conditions de vie aussi épouvantables que leur cadre naturel est époustouflant de beauté.

Pour sa première destination, il s’attaque aux forêts et aux rivières mortelles du Gabon. «En chemin, il doit affronter les cascades bouillonnantes, les serpents et les crocodiles avant de rencontrer le peuple Baka qui lui indique un réseau de grottes souterraines à travers lequel il espère rejoindre son point d’extraction».

Deuxième destination : le désert d’Oman, où sa soif va être mise à rude épreuve. «En partant de la côte, il se dirige vers un haut plateau à l’intérieur des terres où une immense doline le conduit à une oasis pour une pause bien méritée avant l’obstacle final : une mer de dunes s’étalant sur des centaines de kilomètres. Quelque part dans ce royaume de sable, une tribu de Bédouins l’attend pour lui offrir une porte de sortie.»

Enfin dans le troisième épisode, il se rend au Kirghizistan en hiver, où les températures atteignent - 40°C, les tempêtes de neige durent plusieurs semaines, et le risque d’avalanche est permanent. «Il doit descendre les sommets vertigineux de la chaîne du Tian Shan, survivre à la nuit au plus profond des crevasses et traverser une vallée balayée par les vents afin d’attendre un campement de nomades avant leur départ pour des terres plus accueillantes».

Déjà diffusé aux Etats-Unis, «7 Jours pour Survivre» arrivera en France à partir du 10 avril sur National Geographic.