Polémique «LOL : qui rit, sort !» : Ahmed Sylla réitère ses attaques contre Blanche Gardin

En désaccord avec la démarche de Blanche Gardin, qui a épinglé Amazon à propos de la grande différence entre les montants des salaires des candidats et ceux des gains revenant aux associations dans l'émission «LOL : qui rit, sort !», le comédien Ahmed Sylla a de nouveau évoqué la polémique.

Le 20 avril dernier, Blanche Gardin a publié un long texte sur les réseaux sociaux, révélant qu’elle avait refusé de participer à l’émission «LOL : quit rit, sort !». «Il se trouve aussi que je serais gênée aux entournures (...) d’être payée 200.000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50.000 euros, c'est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne. Oui, ça me gêne de toucher, pour 8 heures de travail, cette somme affolante», a notamment écrit l’humoriste.

De quoi susciter beaucoup de réactions positives et quelques-unes négatives, à l’instar de celle d’Ahmed Sylla qui a, quant à lui, déjà participé à l’émission diffusée sur Amazon Prime Video.

Invité de «Clique» ce mercredi, le comédien, qui s’était déjà exprimé sur le sujet, a tenu a clarifier certaines choses, notamment pourquoi il n’avait pas apprécié la démarche de la star de la série «La meilleure version de moi-même». «Je vous jure, je n’ai pas pris 200.000 euros pour faire ça», a-t-il lâché. «Ça nous fait passer, nous, pour des gens pas bien. Il y a deux choses : refuser l’émission et dénoncer le système que représente Amazon. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc soit tu ne dis rien, sinon prends l’oseille et donne-le à des associations. Je n’ai pas aimé la façon dont ça s’est fait parce qu’il ne s’agissait que de l’argent, et ça la faisait passer pour une reine, pour une princesse d’avoir refusé de l’argent.»

Pas de «guerre» entre eux

«Elle a le droit de le dire», a-t-il reconnu, concédant être d'accord avec elle sur le sujet des multinationales qui ne payent pas d’impôts en France, mais il lui reproche «la manière dont ça a été fait».

«Elle a trop mis un gap entre elle et nous (les humoristes qui ont déjà participé au show, ndlr), et c’est ça que je n’ai pas aimé. Je me suis senti un peu visé», a ajouté l’acteur, avant d’affirmer que Blanche Gardin n’aurait jamais reçu de proposition à hauteur de 200.000 euros. «Je me suis renseigné auprès de la prod et les montants ce n’était pas ça. Je ne sais pas combien on lui a proposé, mais on ne lui a pas proposé ça», a-t-il assuré.

Sur Europe 1, Ahmed Sylla a tenu a souligné que contrairement à ce que certains médias déclarent, il n’est «pas en guerre avec Blanche Gardin», qu’il apprécie par ailleurs énormément.