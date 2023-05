Eurovision 2023 : découvrez l'intégralité de la prestation scénique que livrera samedi La Zarra, la représentante de la France

D’ores et déjà certaine de se produire lors de la finale de l’Eurovision 2023 qui se tiendra ce samedi, la France était tout de même présente ce mardi soir à Liverpool, lors de la première demi-finale du concours. Ainsi les spectateurs ont déjà pu découvrir l’intégralité de l’impressionnante performance que livrera la chanteuse La Zarra pour défendre les couleurs tricolores.

Le public a visiblement beaucoup apprécié. La Zarra était ce mardi soir sur scène à Liverpool pour présenter son titre «Evidemment», avec lequel elle représentera la France ce samedi pour la finale de L’Eurovision 2023.

Le morceau commence alors que la chanteuse se trouve sur une plate-forme étroite située à plusieurs mètres du sol et sur laquelle s’allonge, scintillante de mille feux, sa longue robe noire recouvertes de petites pierres et de strass (au nombre de 6000 !) créée par Romain Thevenin. La plate-forme descend puis remonte ensuite doucement tandis que des lumières et des étincelles illuminent le fond de la scène.

De bon augure, la chanteuse canadienne, troisième au classement des bookmakers, a suscité l'enthousiasme des spectateurs présents dans la salle.

Rappelons que lors de cette soirée, qui a vu les participants de la première demi-finale s’affronter, la France n’était pas inquiétée par une éventuelle élimination puisqu'elle fait partie du Big Five, ces cinq pays (avec l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Espagne) qui sont les plus gros contributeurs financiers de l'UER et, à ce titre, automatiquement qualifiés chaque année pour la finale.

La Finlande, la République tchèque, la Suède et la Finlande - toutes deux favorites - mais aussi la Moldavie, Israël, la Suisse, la Croatie, le Portugal, la Serbie et la Norvège ont quant à eux décroché leur sésame pour le grand show de samedi. La seconde demi-finale, qui aura lieu ce 11 mai, désignera les autres pays qui se disputeront la première place de l’Eurovision 2023.