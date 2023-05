De Niro papa pour la 7e fois : l'acteur révèle une photo et le prénom de sa fille

Robert De Niro a ce jeudi accepté d’en dire plus sur l’enfant qu’il a récemment eu avec Tiffany Chen, en dévoilant une photo et le prénom du bébé.

Après avoir révélé ce lundi qu'il était récemment devenu papa pour la septième fois, Robert de Niro, 79 ans, a ce jeudi partagé les premiers détails sur le bébé, au cours d’une interview téléphonique avec la chaîne américaine CBS.

Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs

— CBS Mornings (@CBSMornings) May 11, 2023