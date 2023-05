Robert de Niro de nouveau père à 79 ans : qui est la mère du bébé ?

L’actrice Kim Cattrall a révélé l’identité de la mère du petit dernier de Robert de Niro, âgé de 79 ans.

L’acteur Robert de Niro, 79 ans, a annoncé ce lundi qu’il était devenu récemment papa d’un septième enfant, sans toutefois préciser l’identité de la maman.

Grâce à Kim Cattrall, ancienne star de la série «Sex & The City», on sait désormais que la compagne de l’acteur de «Raging Bull» est une certaine Tiffany Chen.

Robert De Niro’s girlfriend Tiffany Chen covers up ‘bump’ in photos before 79-year-old revealed he welcomed 7th childhttps://t.co/9Y2Ld0ewwT — The US Sun (@TheSunUS) May 9, 2023

«Que Dieu le bénisse. Sa compagne, Tiffany, est une si belle femme. Elle est venue une fois sur le plateau avec sa famille et a regardé le tournage, et elle était magnifique et adorable. Et je suis heureuse pour eux deux», a fait savoir Kim Cattrall dans une interview pour Extra, lors de la première du film «Mon Père et moi», dans lequel elle donne la réplique à Robert de Niro.

L'acteur n'a jamais parlé ouvertement de sa relation avec Tiffany Chen, bien qu'ils soient liés l'un à l'autre depuis 2021. Spécialiste des arts martiaux, Tiffany Chen a été plusieurs fois titrée au niveau mondial avec 43 médailles d'or, quatre médailles d'argent et deux médailles de bronze à son actif. Elle pratique notamment le kung fu et enseigne le tai-chi dans l’école de son père.

Robert De Niro and Tiffany Chen’s newborn baby seen for first time https://t.co/93eJpnizFy pic.twitter.com/Ugjzz4b26g — Page Six (@PageSix) May 10, 2023

En 2015, elle et De Niro se sont rencontrés sur le tournage du film «The Intern». L'acteur avait déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en 2021, lorsqu'il avait été photographié célébrant son 78e anniversaire dans le sud de la France en sa compagnie.

Le duo avait été photographié quittant son hôtel, l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes. Mardi, un représentant de l’acteur a officialisé le fait que l’acteur était récemment de nouveau devenu père.