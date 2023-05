Jeff Bezos et sa compagne Lauren Sánchez sont fiancés après 5 ans de vie commune

Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos et sa partenaire Lauren Sánchez sont fiancés, a déclaré une source proche du couple à CNN et People.

Quatre ans après avoir rendu publique pour la première fois leur relation, Jeff Bezos et Lauren Sanchez ont décidé de passer à l’étape supérieure. CNN et People rapportent que le fondateur d’Amazon et l’ancienne journaliste sont désormais fiancés.

En 2022, le couple s'était entretenu avec CNN à leur domicile de Washington pour leur première interview conjointe. Ils y avaient évoqué leur travail philanthropique visant à donner stratégiquement la vaste richesse de Jeff Bezos à diverses causes. En ce qui concerne leurs efforts caritatifs, Lauren Sánchez avait déclaré à CNN qu'ils faisaient «de très bons coéquipiers». Jeff Bezos avait poursuivi en décrivant la journaliste primée aux Emmy Awards comme «la personne la plus généreuse et celle qui a le plus grand cœur que vous puissiez rencontrer».

Le milliardaire, par ailleurs fondateur de la société spatiale Blue Origin, avait qualifié Lauren Sánchez, qui est également une ancienne pilote d'hélicoptère, de «source d’inspiration». Elle avait déclaré à CNN qu'elle prévoyait également de se rendre dans l'espace dans les années à venir, affirmant qu'elle serait rejointe par «un grand groupe de femmes».

En goguette dans le sud de la France

L'heureuse nouvelle des fiançailles du fondateur d'Amazon, 59 ans, à l’ancienne journaliste lauréate d'un Emmy, 53 ans, est tombée alors que le couple est en vacances ensemble dans le sud de la France. Au cours du week-end dernier, il a notamment été photographié en sortie et à la première de «Killers of the Flower Moon» au Festival de Cannes. Lauren Sanchez a également été vue avec une bague au doigt dimanche, rapporte People, alors qu'elle et Jeff Bezos passaient du temps ensemble sur le yacht de 500 millions de dollars du milliardaire.

Jeff Bezos était auparavant marié à MacKenzie Scott depuis 25 ans, avec qui il a eu quatre enfants. Lauren Sánchez a de son côté trois enfants issus de relations précédentes et a été mariée à l'agent hollywoodien Patrick Whitesell pendant 13 ans, avant de finaliser leur divorce en 2019.