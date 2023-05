Game of Thrones : Pedro Pascal a souffert d'une infection de l'œil à cause des fans de la série (SPOILERS)

Lors d’une table ronde en présence de plusieurs comédiens organisée par le site américain The Hollywood Reporter, Perdo Pascal a confié avoir contracté une infection à l’œil en raison des selfies demandés par les fans de «Game of Thrones». Explications.

Le prix du succès. Porté par le succès de «Game of Thrones», la série à succès de la chaîne américaine HBO dans laquelle il a incarné le personnage d’Oberyn Martell, Pedro Pascal a confié lors d’une table ronde organisée par le site The Hollywood Reporter avoir laissé les fans lui mettre les doigts dans les yeux quand ces derniers lui demandaient de prendre un selfie. Un geste en référence à sa mort sanglante à l’écran.

«Je me souviens, au début, en raison de la manière dont mon personnage meurt dans la série, les gens demandaient à prendre des selfies avec leurs pouces dans mes yeux», explique-t-il. «J’étais tellement reconnaissant et heureux de la popularité de mon personnage, que je les laissais faire. À New York qui plus est ! Et après, je me souviens avoir eu une infection à l’œil», poursuit le comédien de 48 ans. Avec ses rôles dans les séries «The Mandalorian» et «The Last of Us», la nouvelle tendance des fans est de l’appeler «papa» sur les réseaux sociaux. Là encore, Pedro Pascal s’amuse de la situation.

«Je m’en amuse, cela semble en lien avec mes rôles», souligne-t-il, lui qui est devenu la figure paternelle préférée des mordus de séries télévisées. «Je ne suis pas père, et je ne vais pas l’être», précise-t-il également. Pedro Pascal a toujours mis un point d’honneur à maintenir sa vie privée loin des regards indiscrets, à tel point que sa dernière relation connue remonte à 20 ans.