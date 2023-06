Kim Cattrall va finalement faire une apparition dans la saison 2 de «And just like that»

Kim Cattrall va reprendre son rôle de Samantha dans la saison 2 de «And just like that», suite de la série culte «Sex and the city». L’actrice absente de la saison 1 et en froid avec Sarah Jessica Parker fera une brève apparition.

La nouvelle va ravir les fans. L’actrice Kim Cattrall, alias Samantha Jones, va finalement jouer dans la seconde saison de «And just like that», attendue le 22 juin prochain, ont annoncé plusieurs médias américains hier soir.

La comédienne de 66 ans, qui avait affirmé ne jamais vouloir camper à nouveau son personnage de publicitaire a accepté de reprendre son rôle. Il s’agira toutefois d’une apparition.

Une séquence seulement

L’actrice n’interprétera en réalité qu’une seule scène, tournée le 22 mars dernier à New York, relate Variety. Kim Cattrall, en froid avec Sarah Jessica Parker depuis des années, n’aurait d’ailleurs, selon une source citée par le magazine, eu aucun contact avec ses acolytes de l’époque, ou avec le showrunner de la série Michael Patrick King.

Réalisée dans le plus grand secret, puisque le nom de Kim Cattrall ne figurait sur aucun document technique, rapporte de son côté le New York Post, cette séquence devrait mettre en scène une conversation téléphonique entre Carrie Bradshaw et Samantha Jones, cette dernière habitant désormais à Londres.

En attendant de retrouver Kim Cattrall en compagnie de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis dans cette saison 2 de And just like that qui comptera onze épisodes, l'actrice est actuellement à l'affiche de «Mon père et moi», avec Robert De Niro et Sebastian Maniscalco.