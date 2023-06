The Mandalorian : l'incroyable révélation de Katee Sackhoff à propos d'une scène coupée de la saison 3

C’est lors d’une convention de fans organisée dans la ville de Phoenix, aux États-Unis, que Katee Sackhoff a révélé que son personnage Bo-Katan Kryze, et Din Djarin, incarné par Pedro Pascal, s’étaient embrassés dans une scène de la saison 3 finalement coupée au montage.

Il y a de la romance dans l’air. Dans la saison 3 de «The Mandalorian», Din Djarin et Bo-Katan Kryze parviennent à mettre leur différence de côté pour réussir à allier l’ensemble des Mandaloriens dans la reconquête de leur planète natale. Les deux personnages développent un respect mutuel visible à l’écran. Mais selon Katee Sackhoff, qui incarne l’héritière légitime du trône de la planète Mandalore, une histoire sentimentale aurait pu voir le jour à l’écran au cours de la saison 3.

La comédienne a en effet affirmé lors d’une convention de fans organisée dans la ville de Phoenix, aux États-Unis, qu’une scène où son personnage et Din Djarin échange un baiser lors d’un instant qu’elle qualifie de leur «moment Titanic». Un moment immortalisé par un fan présent sur place. Pour la petite histoire, c’est le comédien Brendan Wayne, qui assure les scènes en costume à l’écran, qui se trouvait sur le plateau de tournage avec elle.

can u guys hear me lose my mind when @kateesackhoff said the pledge scene between Bo and Din are like their titanic moment



and idk if it’s obvious but I quite literally almost fell out of my chair when she said Brendan grabbed her face and kissed her through the helmet pic.twitter.com/V4YCwzGIXS

